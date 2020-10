Amazon: Alexa-App bekommt Auto-Modus

Amazon ergänzt seine Alexa-App um einen neuen Auto-Modus, der die Bedienung während der Fahrt erleichtern soll. Die Anwendung soll nach dem Update ein neues Interface zeigen, wenn sie mit einem Echo Auto verbunden wird.

Der Auto-Modus der Alexa-App hebt relevante Funktionen während des Fahrens hervor. (Bild: Amazon)

Durch die neue Funktion soll das Handy mit Alexa-App zur Entertainment-Zentrale für das Auto werden. Wichtige Funktionen, wie beispielsweise Navigation, Anrufe und Musikwiedergabe, werden im Vergleich zum Standard-Modus der App größer dargestellt und sollen damit leichter erreichbar sein.

Diese Funktionen sind in vier Reitern aufgeteilt: "Home" mit Schnellauswahl der meistgenutzten Funktionen, "Navigation", "Kommunikation" und "Musikwiedergabe". Der Auto-Modus für die Alexa-App soll für Android und iOS erscheinen. Einen Release-Termin nennt Amazon noch nicht.

Gedacht für Echo Auto

Der neue Modus der Alexa-App ist primär auf die Zusammenarbeit mit dem Echo Auto ausgelegt. Das Gadget bringt Amazons Sprachassistentin ins Fahrzeug: Im Körper von Echo Auto stecken acht Mikrofone, die den Betrieb auch bei Störgeräuschen gewährleisten sollen. Echo Auto hat zwei Knöpfe, mit denen sich das Mikrofon abschalten und Alexa aktivieren lässt.

Einen Bildschirm hat Echo Auto allerdings nicht – lediglich eine LED-Anzeige informiert darüber, wann das Gerät mithorcht. Damit Echo Auto funktioniert, muss es mit dem Handy verbunden sein. Dazu wird das Gerät per Alexa-App an das iOS- oder Android-Smartphone gekoppelt. Für den Internetzugriff greift Echo Auto auf das Datenvolumen des Mobilgeräts zurück.

In Deutschland ist Echo Auto erst im Sommer in den Handel gekommen, in den USA gibt es das Gadget schon länger. Bei Amazon kostet das Gadget derzeit 60 Euro.

(dahe)