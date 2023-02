Amazon: Angestellte sollten ab Mai drei Tage pro Woche ins Büro kommen

Angestellte von Amazon sollen ab Mai wieder mindestens drei Tage pro Woche im Büro arbeiten. Eine bisherige Regelung, die es den jeweiligen Führungskräften überlassen hat, wie oft die Angestellten vom Homeoffice aus arbeiten können, wird abgeschafft, heißt es in einem Blogeintrag. Von der Vorgabe soll es demnach aber Ausnahmen geben, beispielsweise in der Sales-Abteilung und beim Kundensupport. Man wisse, dass die Umstellung Zeit benötige, sei aber optimistisch, dass sie positive Folgen haben werde, erklärt Amazon-CEO Andy Jassy.

Zentrale teilweise eine "Geisterstadt"

So wie andere große US-Tech-Konzerne hat auch Amazon während der Coronapandemie mehrfach den Umgang mit Homeoffice und Anwesenheitspflicht in den Büros geändert. Die jüngste Regelung stammt aus dem Oktober 2021, seitdem dürfen Führungskräfte individuell entscheiden, ob und wie oft ihre Teams im Büro erscheinen müssen. Laut Bloomberg hat das ganz uneinheitliche Folgen, sogar die Zentrale in Seattle sei an manchen Tagen voller Menschen und gleiche an anderen einer Geisterstadt. Einige Angestellte hätten seit Pandemiebeginn nur selten im Büro gearbeitet.

Jassy zählt nun mehrere Gründe für die neuerliche Änderung auf. So sei es einfacher, zu lernen, zu arbeiten und die Unternehmenskultur zu stärken, wenn man zusammen im Büro sei. Das gelte vor allem auch für neu Eingestellte, und eingestellt habe man während der Pandemie fleißig. Auch die Zusammenarbeit und das Erfinden funktioniere vor Ort besser, hier lerne es sich auch besser von Kollegen und Kolleginnen. Schließlich meint der Geschäftsführer noch, dass die Rückkehr in die Büros auch den jeweiligen Nachbarschaften helfen würde. Wenn mehr Menschen in Amazons Büros sind, sei das auch gut für die Geschäfte rundherum und es sei dem Onlinehändler wichtig, denen bei der Erholung von der Pandemie zu helfen.

