Amazon: Assistentin Alexa hört nun auf "Ziggy"

Aus "Alexa" wird auf Wunsch "Ziggy": Amazon lässt Nutzerinnen und Nutzer seiner Sprachassistentin nun auch in Deutschland ein neues Aktivierungswort wählen. Künftig kann man Alexa also auch als "Ziggy" ansprechen – zusätzlich zu den bisherigen Optionen "Alexa", "Computer", "Echo" und "Amazon".

Das Wakeword Ziggy kann in den USA bereits seit dem vergangenen Jahr genutzt werden. In Deutschland verteilt Amazon die neue Alexa-Ansprache seit Montag, in den kommenden Tagen soll das Feature auf allen Echo-Geräten ankommen. Auf einem Testgerät ist die Option, Ziggy als Aktivierungswort für Echo-Lautsprecher zu benutzen, bereits angekommen.

Das Aktivierungswort kann individuell für jedes Echo-Gerät festgelegt werden. Es ist also möglich, bestimmte Lautsprecher mit "Ziggy" und andere mit "Alexa" anzusprechen. Um das Wakeword auszuwählen, muss man in der App zum Menüpunkt "Geräte" und dann "Echo und Alexa" navigieren. Dort kann man das Aktivierungswort für jedes Gerät einzeln ändern, indem man das Zahnradsymbol oben rechts auswählt und auf "Aktivierungswort" drückt.

Ziggy und männliche Stimme

Passend zu Ziggy hat Amazon bereits im vergangenen Jahr eine männliche Stimmoption für Alexa verteilt. Diese Stimmoption kann in der App ebenfalls in den Einstellungen individueller Echo-Geräte unter "Alexa-Stimme" vorgenommen werden. Dort hat man die Wahl zwischen zwei Stimmen: "Original" ist Alexas altbekannte weibliche Stimme, "Neu" bezeichnet die männliche Stimmoption.

Der Name "Ziggy" stammt aus der Sci-Fi-Serie "Zurück in die Vergangenheit", im Orignal "Quantum Leap", in der ein Supercomputer als "Ziggy" bezeichnet wird. Das Aktivierungswort "Computer" hat Amazon ebenfalls aus einer Sci-Fi-Serie übernommen: Hier diente "Star Trek" als Vorbild.

(dahe)