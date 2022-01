Amazon-Cloud: Neue, individuelle Home-Ansicht der AWS Management Console

Ein neues Dashboard seiner Management Console hat Amazon für seine AWS-Cloud freigeschaltet. Sie löst auf Wunsch die statische Version ab und lässt sich individuell mit dynamischen Widgets konfigurieren. Bislang begrüßten die zuletzt genutzten Services sowie Links zum Einstieg in AWS, zum Erstellen neuer Dienste sowie Lernkursen den Nutzer.

Die letzteren drei Linksammlungen existieren als Widgets weiter. Ihnen stehen nun AWS Health, das wichtige Änderungen und Vorfälle auflistet, ein Überblick zu Kosten, aufgeschlüsselt nach einzelnen Diensten, und als Lesezeichen gespeicherte Favoriten zur Seite. Hinzu kommen die zuletzt aufgerufenen Services und zu den eigenen Diensten passende AWS Best Practices.

All diese neuen Widgets sind dynamisch, zeigen also sich ändernde Inhalte an. Ferner lassen sie sich frei auf der Management Console platzieren und auch in ihrer Größe ändern. Zur Auswahl stehen zum Start eine normale und eine erweiterte Ansicht. Künftig will Amazon außerdem weitere Widgets hinzufügen.

Nutzer bekommen die neue Management Console ausschließlich auf ihren Wunsch hin präsentiert, sie ist jedoch in allen Regionen kostenlos verfügbar. Wem sie nicht gefällt, der kann jederzeit zur alten Version zurückkehren. Allerdings meint auch AWS selbst, dass ein Großteil der Anwender letztere als umständlich und zeitraubend wahrnehmen würden.

(fo)