Amazon: Echo Auto in Deutschland verfügbar

Echo Auto startet in Deutschland: Amazons Auto-Variante seiner Alexa-Assistentin kann für 60 Euro bestellt werden. In Zusammenarbeit mit dem Handy ermöglicht es Echo Auto dem Nutzer, Alexa auch unterwegs zu nutzen.

Das Gadget, das auf den ersten Blick etwas an eine Powerbank erinnert, lässt sich mit einer Halterung in den Lüftungsschlitzen des Autos befestigen. Alternativ kann man Echo Auto auch magnetisch am Armaturenbrett befestigen. Anschließend muss das Gerät noch mit Strom versorgt werden, zum Beispiel über den USB-Anschluss im Auto oder über den Zigarettenanzünder.

Echo Auto muss mit dem Audiosystem des Fahrzeugs und dem Smartphone verbunden werden, um zu funktionieren. (Bild: Amazon)

Schließlich muss Echo Auto noch mit dem Audiosystem des Fahrzeugs verbunden werden. Das geht entweder kabellos via Bluetooth oder über ein Klinkenkabel. Im Körper von Echo Auto stecken acht Mikrofone, die den Betrieb auch bei Störgeräuschen gewährleisten sollen. Echo Auto hat zwei Knöpfe, mit denen sich das Mikrofon abschalten und Alexa aktivieren lässt.

Mit LED, ohne Bildschirm

Die von den Smart-Home-Lautsprechern bekannten Buttons zur Lautstärkeregelung fehlen dagegen, weil Ton über das Soundsystem des Autos abgespielt und geregelt wird. Dass Alexa gerade mithört, demonstriert eine integrierte LED-Leiste. Ein Display hat Echo Auto aber nicht: Wer Alexa zur Navigationssteuerung nutzen will, muss dafür den Handy-Bildschirm nutzen.

Damit Echo Auto funktioniert, muss es ohnehin mit dem Handy verbunden sein. Dazu wird das Gerät per Alexa-App an das iOS- oder Android-Smartphone gekoppelt. Für den Internetzugriff greift Echo Auto auf das Datenvolumen des Mobilgeräts zurück.

Funktional unterscheidet sich Echo Auto kaum von den bekannten Smart-Lautsprechern: Nutzer können per Sprachbefehl unter anderem Fragen stellen, Anrufe tätigen und Musik wiedergeben. Um den Fahrer weniger abzulenken, sollen die Antworten von Echo Auto allerdings etwas knapper ausfallen als gewohnt.

Das Smart Home lässt sich dank Echo Auto auch von unterwegs steuern. So können Nutzer zum Beispiel per Sprachbefehl ihre Heizung anschalten, wenn sich auf dem Heimweg befinden. In den USA wird Echo Auto bereits seit 2018 angeboten.

(dahe)