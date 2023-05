Amazon Games kündigt neues Der Herr der Ringe-Spiel an

Die Amazon-Spiele-Sparte Amazon Games wird ein neues Massively Multiplayer Online (MMO)-Spiel entwickeln und veröffentlichen, das auf dem Buch "Der Herr der Ringe" von J.R.R. Tolkien basiert. Amazon Games und die Embracer Group haben am Montag eine entsprechende Vereinbarung mit der Embracer Group-Tochter Middle-earth Enterprises bekannt gegeben.

Middle-earth Enterprises produziert und lizenziert seit mehr als 40 Jahren Filme, Merchandise-Artikel und Bühnenproduktionen, die auf Der Herr der Ringe und Der Hobbit basieren. Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien von der schwedischen Embracer Group übernommen.

Multiplayer-Abenteuer in Mittelerde

Das kommende Spiel wird ein Open-World-MMO-Abenteuer in einer persistenten Welt sein, die in Mittelerde angesiedelt ist und die beliebte Geschichten aus den Der Hobbit- und Der Herr der Ringe-Romanen enthält, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Presseerklärung. Das Spiel befindet sich demnach in einem frühen Produktionsstadium. Das Studio Amazon Games Orange County, das für das beliebte Open-World-MMO New World verantwortlich ist, leitet die Entwicklung, heißt es. Amazon Games wird das Spiel weltweit für PC und Konsolen veröffentlichen. Weitere Details, einschließlich des Starttermins, sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

"Wir sind bestrebt, den Spielern qualitativ hochwertige Spiele zu bieten, egal ob es sich dabei um originäre IPs oder um lang geliebte Spiele wie Der Herr der Ringe handelt", wird Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games, in der Pressemitteilung zitiert. "Den Spielern eine neue Version von Der Herr der Ringe zu bieten, war schon lange ein Ziel unseres Teams, und wir fühlen uns geehrt und sind dankbar, dass Middle-earth Enterprises uns diese ikonische Welt anvertraut hat." Man freue sich, die Beziehung zur Embracer Group nach dem Tomb Raider-Deal im letzten Jahr weiter ausbauen zu können, so Hartmann.

Amazon baut Spiele-Sparte weiter aus

Das zusammen mit Crystal Dynamics entwickelte nächste große Tomb Raider-Spiel ist der erste große Einzelspieler-Titel von Amazon Games. Bislang hat sich Amazons Spiele-Sparte vor allem auf die Veröffentlichung von Multiplayer-Spielen und Online-Rollenspielen konzentriert. Dazu gehört das selbst entwickelte MMORPG "New World", das von Grafikkartendefekten und Abstürzen geplagt war. Daneben veröffentlichte Amazon Games auch das Spiel "Lost Ark", das in Südkorea und Russland seit 2019 viele Fans von Diablo und World of Warcraft aufgefangen hat.

Das nun angekündigte, noch unbetitelte Der Herr der Ringe-Spiel setzt die wachsende Dynamik von Amazon Games im Bereich Spiele-Publishing und -Entwicklung fort. Unabhängig davon produziert Amazon Studios die Erfolgsserie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht für Prime Video, die in Tolkiens zweitem Zeitalter von Mittelerde spielt und nichts mit dem kommenden MMO-Spiel zu tun hat, das von Amazon Games entwickelt wird. Insgesamt fünf Staffeln der Serie wurden bereits in Auftrag gegeben, in der Hoffnung, dass sie ein Kassenschlager wird.

