Amazon Glow: Tisch-Projektor für Kinder in den USA erhältlich

Amazon bietet in den USA ein neues Gadget für Kinder an: Der Amazon Glow ist eine Mischung aus Projektor und Display für Videotelefonate. Er war einige Monate lang ausgewählten Kundinnen und Kunden von Amazon zugänglich, nun wird er für 300 Euro für alle Amazon-User in den USA angeboten.

In Deutschland ist der Amazon Glow aktuell nicht erhältlich. Ob und wann sich das ändern könnte, ist offen. Der Glow richtet sich an Kinder und ihre Eltern und Verwandte. Er ermöglicht es, aus der Distanz mit dem Nachwuchs zu spielen: Der Projektor wirft Bücher oder Spiele mit einer Fläche von 19 Zoll auf den Tisch. Das dargestellte Bild kann auf der glatten Oberfläche vom Kind wie ein Touchscreen gesteuert und auf ein Handy gespiegelt werden. So können Eltern ebenfalls sehen, was auf dem Tisch vor sich geht.

Touch-Display für Videotelefonate

Der Amazon Glow hat außerdem ein 8 Zoll großes Touch-Display, das vorrangig für Videotelefonate genutzt wird. Auch eine Kamera ist integriert, damit wiederum Eltern ihrem Kind zuschauen können. Dafür ist kein zweiter Glow notwendig, auf Seite der Eltern genügt ein Tablet, Smartphone oder Notebook.

Mit Inhalten wird der Glow aus Amazons Abonnement Kids+ bespielt. Der Onlinehändler spricht von "hunderten Spielen und Aktivitäten" sowie "tausenden Büchern", die im Abonnement enthalten sind. Das Abonnement kostet üblicherweise 3 Euro im Monat für Prime-Mitglieder. Die Kids+-Mitgliedschaft wird Käuferinnen und Käufern eines Amazon Glow in den USA aber ein Jahr lang kostenlos angeboten.

Der Glow von Amazon erinnert an ähnliche Gadgets, die Tische zur Projektionsfläche machen. Dazu gehört etwa der Xperia Touch von Sony: ein Projektor auf Android-Basis, der Inhalte auf ebene Oberflächen wirft und die Steuerung wie auf einem Touchscreen ermöglicht.

