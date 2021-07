Amazon-Gründer Bezos: 200 Millionen Dollar Spende für das US-Raumfahrtmuseum

Der Gründer der Online-Handelsplattform Amazon, Jeff Bezos, will dem Luft- und Raumfahrtmuseum National Air and Space Museum in der US-Hauptstadt Washington 200 Millionen US-Dollar, etwa 170 Millionen Euro, spenden. Die Ankündigung erfolgt knapp eine Woche vor einem geplanten Flug von Bezos ins Weltall mit dem von ihm gegründeten Raumfahrtunternehmen Blue Origin.

Bezos Learning Center

Rund 70 Millionen Dollar der Spende sollen für die Renovierung des Museums genutzt werden. Der Rest soll für den Neubau eines Lernzentrums verwendet werden, das den Namen Bezos Learning Center erhalten soll, wie die Smithsonian-Museumsgruppe am Mittwoch mitteilte. Das Lernzentrum soll dazu genutzt werden, um Schülern über Aktionen und Veranstaltungen technische Innovationen näherzubringen und sie dafür zu begeistern. Ziel soll es sein, mehr Schüler für Karrieren in Wissenschaft, Technik, Ingenieurwesen und Kunst zu begeistern. Das Lernzentrum soll außerdem Lehrern dabei helfen, die Sammlungen des Museums besser nutzen zu können. Zudem erfolgt eine Vernetzung mit anderen Museen der Smithsonian-Gruppe, um deren Sammlungen einzubeziehen und vernetztes Forschen und Lernen bei Menschen jeden Alters zu fördern.

Smithsonian-Museumsgruppe

Nach Angaben der Smithsonian-Museumsgruppe handelt sich um die größte Spende an die Museen seit der Gründung der Smithsonian Institution im Jahr 1846, heißt es weiter. Damals hatte James Smithson den finanziellen Grundstein für die Museumsgruppe gelegt. Mittlerweile umfasst die Gruppe rund 19 Museen, den Nationalen Zoologischen Garten sowie Lernzentren und Forschungseinrichtungen. Zwei weitere Museen sind derzeit in Planung.

Der Multimilliardär Jeff Bezos gilt derzeit als der reichste Mensch der Welt und hatte bereits in der Vergangenheit die Smithsonian-Museumsgruppe unterstützt. Bezos, will am 20. Juli mit einem Raumschiff seiner eigenen Firma Blue Origin ins Weltall fliegen.

(olb)