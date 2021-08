Amazon: "Herr der Ringe"-Serie wechselt von Neuseeland ins United Kingdom

Amazon dreht die zweite Staffel seiner kommenden "Der Herr der Ringe"-Serie nicht mehr in Neuseeland. Amazon wolle Staffel 2 der noch namenlosen Serie für den Streaming-Dienst Prime stattdessen im Vereinigten Königreich drehen, teilte der neuseeländische Wirtschaftsminister Stuart Nash mit.

Laut dem Branchenmagazin Deadline ist aktuell unklar, wo Amazon die zweite Staffel seiner "Der Herr der Ringe"-Serie genau drehen wird. Das Unternehmen sei gerade damit beschäftigt, den Transport der Sets ins Vereinigte Königreich vorzubereiten.

Neuseeland zahlt 20 Prozent

Die erste Staffel der "Herr der Ringe"-Serie ist bereits gedreht, sie soll im September auf Amazon Prime erscheinen. Finanziell unterstützt wurde die Serie auch von der neuseeländischen Regierung. Zuerst bot Neuseeland an, die 465 Millionen US-Dollar teure Produktion mit einem Steuernachlass in Höhe von 20 Prozent mitzufinanzieren – in Neuseeland ist das gängig bei ausländischen Filmproduktionen. Diese Summe wurde später auf 25 Prozent angehoben.

Die Erhöhung um 5 Prozent soll nun zurückgenommen werden, teilte Nash mit. Der Zuschuss in Höhe von 20 Prozent bleibe aber bestehen Damit steckt die neuseeländische Regierung etwa 93 Millionen US-Dollar in die erste Staffel der "Herr der Ringe"-Serie.

Für Neuseeland ist die Produktionsverlagerung ärgerlich: Für die Produktion der ersten Staffel sollen 1200 Personen direkt angestellt, 700 weitere indirekt dafür tätig gewesen sein. Außerdem hatte sich Neuseeland von der Amazon-Serie eine erneute Tourismus-Welle für das Land, in dem bereits die beliebte Film-Trilogie und die "Hobbit"-Filme gedreht worden waren, erhofft.

Näher an der Heimat

Laut Deadline erlaubt es der Umzug in das Vereinigte Königreich den britischen Schauspielerinnen und Schauspielern, näher an ihrer Heimat zu filmen. Außerdem gebe es die Möglichkeit, bestimmte Segmente in anderen europäischen Ländern zu filmen, schreibt Deadline. Von dieser Möglichkeit habe etwa HBO bei "Game of Thrones" Gebraucht gemacht.

In mehreren Staffeln soll Amazons "Herr der Ringe"-Serie die Vorgeschichte der bekannten Tolkien-Bücher "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" erzählen. Bekannt ist bisher lediglich, dass die Serie im zweiten Zeitalter der Mittelerde-Welt spielen soll, tausende Jahre vor den bisherigen Filmen.

(dahe)