Amazon Kindle: Ältere E-Reader können in den USA nicht mehr ins Netz​

Amazon informiert Besitzerinnen und Besitzer älterer Kindle-Modelle in den USA darüber, dass sich ihre E-Reader bald nicht mehr mit dem Internet verbinden können. Die Geräte können dementsprechend keine E-Books mehr herunterladen. Hintergrund ist die Abschaltung der 2G- und 3G-Netze in den Vereinigten Staaten. Weil mehrere Kindle-Modelle weder 4G noch Wi-Fi unterstützen, bleiben sie künftig zwangsläufig offline.

In Deutschland werden alle Kindle-Modelle weiter ins Internet gehen können, bestätigte Amazon heise online. Hierzulande habe Amazon mit den Netzbetreibern ein OTA-Update für die betroffenen Geräte entwickelt, das ein "vorübergehendes Roaming zu anderen Netzbetreibern" ermöglicht, die weiterhin 2G- und 3G-Netze unterstützen. Derzeit haben die deutschen Mobilfunkprovider keine Absichten geäußert, das 2G-Netz abzuschalten.

Perspektivisch können sich die älteren Kindle-Geräte in Deutschland wohl nur noch per 2G mit dem Netz verbinden – ein Schicksal, das auch viele ältere Mobiltelefone trifft. Das dürfte sich vor allem in langsameren E-Book-Downloads ausdrücken.

Modelle von 2007 bis 2009

Primär betroffen sind ohnehin nur drei Modelle des Kindle, die zwischen 2007 und 2009 erhältlich waren: die erste und die zweite Generation des Kindle sowie der Kindle DX. Später auf den Markt gekommene Modelle des Kindle können sich per WLAN oder per 4G weiterhin mit dem Internet verbinden.

In den USA bietet Amazon betroffenen Kundinnen und Kunden laut The Verge die Möglichkeit, bei Eintausch ihres Altgeräts einen Preisnachlass beim Kauf eines neuen Modells zu bekommen. Außerdem bekommen Betroffene einen Gutschein im Wert von 15 Euro für den Kindle Store.

(dahe)