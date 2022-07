Amazon-Klage in den USA: Facebook-Gruppen organisieren Fake-Bewertungen

Amazon klagt in den USA gegen Facebook-Gruppen, die mit Fake-Bewertungen auf der Handelsplattform zusammenhängen. In den Gruppen würden laut einer Mitteilung von Amazon Personen vermittelt, die gefälschte Rezensionen für bestimmte Produkte schreiben. Die Personen seien für die Amazon-Shops in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Japan angeheuert worden und sollen als Gegenleistung Geld oder auch Produkte erhalten haben.

Ziel: Auftraggeber finden

Insgesamt habe Amazon gegen die Verantwortlichen von über 10.000 Facebook-Gruppen rechtliche Schritte eingeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung des Online-Versandhändlers. Ziel der Klage sei es demnach, die Auftraggeber hinter den Fake-Bewertungen zu identifizieren und dann die von ihnen beauftragten Bewertungen gezielt zu entfernen.

Bereits jetzt würden Millionen fragwürdiger Rezensionen bei Amazon gestoppt, bevor sie auf der Webseite ausgegeben werden, so Dharmesh Mehta, Vice President of Selling Partner Services bei Amazon. Mithilfe der Klage wolle man auch bisher unentdeckte Fake-Bewertungen finden.

Erst im Februar hatte Amazon drei Unternehmen verklagt, die gefälschte Amazon-Rezensionen vermittelten. Die Klagen im US-Bundesstaat Washington richteten sich einerseits gegen die Betreiber von AppSally und andererseits gegen die von Rebatest und Pingjiae.

(gref)