Amazon: Lautsprecher Echo Pop und Neuauflage von Echo Show 5 angekündigt

Amazon bringt mehrere neue oder überarbeitete Produkte auf den deutschen Markt, darunter neue Versionen von Echo Auto und Echo Show 5. Zu den jüngsten Vorstellungen gehört auch der Smart Speaker Echo Pop, der preislich etwa auf dem Niveau der aktuellen Echo-Dot-Modelle liegt.

Die neue Variante des Echo Auto gibt es in den USA bereits seit Ende des vergangenen Jahres. Nun kommt sie nach Deutschland. (Bild: Amazon)

Die neue Version von Echo Auto ist in den USA bereits verfügbar, nun kommt sie auch nach Deutschland. Im Vergleich zum Vorgängermodell ist die zweite Generation kompakter und bietet laut Amazon mehr Flexibilität bei der Montage im Auto. Gedacht ist das Gadget weiterhin für die Hands-Free-Kommunikation beim Autofahren. Dafür muss Echo Auto einerseits mit Strom versorgt und andererseits per Bluetooth oder Klinkenkabel mit dem Audio-System des Autos verbunden werden. Schließlich wird das Gadget noch per Bluetooth mit dem Handy verbunden. Dann kann man per Sprachbefehl etwa Musik abspielen oder Anrufe tätigen. Die neue Version von Echo Auto ist ab Mittwoch bei Amazon verfügbar und kostet 70 Euro

Echo Show 5 in Kids-Variante

Die zweite Neuauflage betrifft den Echo Show 5, Amazons Smart-Display mit 5-Zoll-Bildschirm. Im Inneren der neuen Variante kommt Amazons selbstentworfener ARM-Prozessor AZ2 zum Einsatz, durch den das Gerät 20 Prozent schneller als das Vorgängermodell arbeiten soll. Verbesserungen verspricht Amazon auch bei der Musikwiedergabe: Die Bassstärke soll verdoppelt worden sein, außerdem soll das Mikrofonsystem genauer arbeiten.

Der neue Echo Show 5 kostet bei Amazon 110 Euro – eine massive Preissteigerung im Vergleich zum 2021 erschienenen Vorgängermodell, das derzeit nur noch 70 Euro kostet. Erstmals bietet Amazon in Deutschland zudem eine Kids-Variante des Echo Show 5 an, die ein Jahr Zugang zu Amazons Abo-Service Kids+ umfasst und 120 Euro kostet.

Echo Pop für 55 Euro

Komplett neu im Amazon-Portfolio ist der Smart-Speaker Echo Pop. Dabei handelt es sich um einen neuen Formfaktor innerhalb der Echo-Familie, der Ton direktional nach vorn abstrahlt – die meisten anderen Echo-Lautsprecher versuchen, Musik in alle Richtungen wiederzugeben. Laut Amazon ist der Echo Pop vor allem für Schlafzimmer oder andere kleine Räume geeignet.

Preislich liegt der Echo Pop am unteren Rand der Echo-Lautsprecher: Er kostet 55 Euro und ist damit knapp günstiger als die aktuelle Variante des Echo Dot, die für 65 Euro zu haben ist. Noch günstiger als der Echo Pop ist dagegen die kleinere, weiterhin erhältliche dritte Generation des Echo Dot. Sie kostet derzeit 50 Euro. Eine Wandhalterung für den Echo Pop wird separat verkauft.

(dahe)