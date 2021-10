Amazon-MMORPG "New World": Neue Grafikkartendefekte und Abstürze

Das jüngst veröffentlichte Online-Rollenspiel "New World" läuft technisch noch nicht rund. Über verschiedene Plattformen werden Berichte über Abstürze laut, die teilweise zum Defekt der eingesetzten Grafikkarte führen. Der PC schaltet sich in solchen Fällen aus und springt nicht mehr an.

Ähnliche Probleme gab es bereits in der Beta-Phase von "New World", als unlimitierte Bildraten bei der Menüdarstellung zu einer ungewöhnlich hohen Grafiklast führten. Insbesondere die EVGA-Modelle GeForce RTX 3090 FTW verabschiedeten sich daraufhin in die ewigen Hardware-Jagdgründe – laut Hersteller aufgrund mangelhafter Lötstellen bei den Spannungswandlern.

Defekte trotz fps-Limit

Die Amazon Game Studios führten daraufhin ein fps-Limit in der Menüdarstellung ein, sodass GPUs maximal 60 statt Hunderte bis Tausende Bilder pro Sekunde rendern. Im Falle der finalen Version von "New World" ist dieses Limit noch aktiv, trotzdem häufen sich im Spiele-Forum und auf Reddit (Beispiel-Beitrag) Hunderte Meldungen über Abstürze und in manchen Fällen über Defekte.

Dieses Mal sind offenbar auch Gigabyte-Grafikkarten wie die GeForce RTX 3080 Ti Eagle betroffen. Mit AMDs Radeon-Grafikkarten gibt es nur Berichte über Abstürze, nicht aber über zerstörte GPUs. Wer Probleme mit einer defekten Grafikkarte hat, sollte sich beim Shop oder direkt beim Hersteller melden.

Grundsätzlich können Anwendungen nicht für Hardware-Defekte verantwortlich sein, da im Notfall Schutzmechanismen greifen sollten. "New World" löst jedoch wiederholt ein Verhalten aus, das diese umgeht und somit zu den Problemen führt. Laut Forenbeitrag untersuchen die Amazon Game Studios derzeit die zugrundeliegenden Probleme.

Winfuture hat bemerkt, dass die Grafiklast im Menü von "New World" kurzfristig rapide ansteigt, wenn man die Grafikeinstellungen ändert. Die Webseite hat zudem selbst einen Defekt erlitten – allerdings erst beim Beenden des Spiels.

(mma)