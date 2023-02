Amazon Prime Air: Drohnen beliefern in Pilotprogramm weniger als 10 Haushalte

Einen Monat nach Beginn der Drohnenzustellungen in den ersten beiden Städten in den USA hat Amazon nur Pakete "in weniger als zehn Haushalte geliefert". Das berichtet das US-Magazin The Information. Aus weiteren Artikeln geht hervor, dass in einer der beiden teilnehmenden Städte lediglich zwei Kunden an dem Pilotprogramm teilnehmen, in der anderen sind es "eine Handvoll". Ausgebremst wird das Programm demnach nicht nur von den äußerst strikten Vorschriften der US-Luftfahrtaufsicht FAA, sondern auch von den Sorgen der Anwohner und Anwohnerinnen.

Viel Personal nötig

Amazon hat die Erlaubnis für Paketzustellungen per Drohne in den Städten Lockeford und College Station im November und Dezember erhalten, vor Weihnachten wurden die angeblich aufgenommen. Lockeford liegt im Zentrum von Kalifornien, dort leben rund 3500 Menschen. College Station liegt in Texas und hat etwa 120.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Menschen in der Umgebung der Standorte von Amazon Prime Air konnten sich dort für den Dienst anmelden, das Interesse hält sich aber offenbar stark in Grenzen.

Wie The Information erläutert, dürfen die Lieferdrohnen jeweils nur mit einer Erlaubnis für den Einzelfall über Menschen oder Straßen fliegen. Außerdem darf sie sich ohne Erlaubnis nicht mehr als 30 Meter von dem Piloten entfernen, ergänzt The Verge und nennt weitere Einschränkungen. Insgesamt sind demnach pro Flug jeweils bis zu sechs Personen von Amazon nötig und die Kunden beziehungsweise Kundinnen dürfen die Drohne auch nicht im Garten empfangen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Menschen vor Ort Angst haben, dass eines der vergleichsweise schweren Geräte auf sie stürzen könnten, schreibt Business Insider. Amazon ist es offenbar nicht gelungen, die Zweifel auszuräumen. Schließlich ist Amazons Drohnensparte anderen Berichten zufolge auch besonders stark von der Massenentlassung betroffen, die Amazon vor wenigen Tagen bekannt gemacht hat. Insgesamt also keine Aussichten für Amazons Drohnenpläne.

(mho)