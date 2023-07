Amazon Prime Day: Was es für Apple-Nutzer billiger gibt

Am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch (11. und 12. Juli) veranstaltet Amazon zum wiederholten Mal seinen Prime Day. Dabei können Mitglieder des Prime-Programms des E-Commerce-Riesen, das 90 Euro im Jahr kostet und unter anderem Versandvorteile bringt, Zugriff auf verschiedene Rabatte erhalten. Manche davon sind eher klein, andere lohnen sich durchaus. Aber welche interessanten Deals gibt es aus der Perspektive von Apple-Nutzern?

Apple- und Beats-Produkte

Zentrale Anlaufstelle hierfür ist zunächst diese Amazon.de-Seite. Sie versammelt Apple- und Beats-Produkte, für das Unternehmen seit mehreren Jahren offizieller Händler ist. Hier findet man derzeit beispielsweise die AirPods Pro der 2. Generation für 239 Euro. Das ist – zumindest laut heise.de-Preisvergleich – derzeit nahezu Bestpreis für die Stöpsel. Ebenfalls kaum günstiger geht es für den Apple Pencil der 2. Generation (105 Euro), das iPad 10 in Einsteigervariante (490,44 Euro) und das iPhone 14 Pro Max (1160,14 Euro).

Bei den Macs sieht es hingegen relativ mau aus. Verbilligt wurden leider nicht die Air-Modelle, allein aktuell zu haben sind zwei veraltete MacBook-Pro-Modelle mit M1 Pro von 2021. Ordentlich rabattiert sind hingegen Tastaturen und Mäuse. Auch bei der Apple Watch gibt es gute Deals. Wer immer schon eine Ultra haben wollte, kriegt sie derzeit für 840,74 Euro. Weitere Angebote zu iPhone, iPad, Apple Watch und Beats-Produkten sollten Sie sich in Ruhe ansehen. Dabei ist hilfreich, stets einen Blick in den heise-Preisvergleich zu werfen.

Zubehör von Eve, Nanoleaf oder Fritz

Auch in Sachen Zubehör hat der Prime Day einiges zu bieten. Wer Smart-Home-Produkte etwa von Eve sucht, bekommt hier z.B. die Eve Cam für 106,32 Euro statt im Schnitt über 130 Euro. Nanoleaf, das LED-Leisten und anderes leuchtendes Zubehör auch mit HomeKit-Support verkauft, erlaubt teilweise Ersparnisse von über 100 Euro. Bekannte Peripheriemarken wie Anker oder Ugreen sind ebenfalls am Prime Day beteiligt.

Wer sein heimisches Internet aufmöbeln will, kann einen Blick auf die Fritz-Produkte von AVM werfen. Hier gibt es etwa die Fritzbox 7590 AX günstiger, außerdem den Repeater 3000 AX oder das Fritzfon C6. Alles in allem sind also eine Reihe interessanter Angebote am Start. Wie üblich gilt, dass nicht jedes Produkt den ganzen Tag über vorrätig sein wird.

