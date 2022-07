Amazon Prime Day: Was sich für Apple-Nutzer lohnt

Es ist zwar nicht der Black Friday oder der Cyber Monday, doch Amazons hauseigener Prime Day hat sich mittlerweile als wichtiger Shoppingtag für den E-Commerce-Giganten etabliert. Während dieser Zeit gibt es Schnäppchen bei zahlreichen Anbietern, die Amazons Plattform nutzen – jeweils zwischen 24 und 48 Stunden lang. In diesem Jahr findet der Prime Day vom 12. bis 13. Juli statt. Wer sich für ein spezielles Produkt interessiert, sollte jeweils möglichst schnell zuschlagen, damit es nicht ausverkauft ist.

Voraussetzungen für den Prime Day

Im Gegensatz zu Black-Friday- oder Cyber-Monday-Deals gibt es beim Prime Day von Amazon eine zentrale Voraussetzung: Wer die Schnäppchen nutzen will, muss selbst Prime-Mitglied sein. Mit dem Service erhält man bestellte Produkte im schnelleren "Premium"-Versand geliefert, hat Zugriff auf diverse Amazon-Dienste wie Prime Video oder Amazon Music und darf den Lesedienst Prime Reading mit E-Books, Comics und Magazinen nutzen. Prime kostet 70 Euro im Jahresabo, wer monatlich bezahlen möchte, ist mit 8 Euro dabei.

Um am Prime Day auch ohne vorhandene Prime-Mitgliedschaft teilzunehmen, gibt es jedoch einen Trick: Man kann den kostenlosen Probemonat nutzen, den Amazon allen Interessierten offeriert. Wenn man sich eine Erinnerung stellt und dann rechtzeitig kündigt, bevor die erste Gebühr fällig wird, zahlt man also keinen Aufpreis für die Teilnahme am Prime Day. Eine Prime-Mitgliedschaft können Sie mit vorhandenem Amazon-Account hier abschließen.

Die besten Schnäppchen für Apple-Nutzer

Der Prime Day ist üblicherweise sehr vielfältig. In diesem Jahr lässt sich vor allem bei Zubehör sparen, wenn man Apple-User ist. Dennoch gibt es kleinere Rabatte auch für diverse Apple-Produkte an sich. Einen Überblick von Apple-Hardware, die reduziert ist, finden Sie hier. So gibt es etwa die Apple Watch Series 7 in Alu um drei Prozent günstiger, für einen Apple Pencil der 1. Generation lässt man sieben Prozent weniger bei Amazon.

Wichtig: Bei jedem der Angebote gilt, dass man zunächst einen Blick in den Heise-Preisvergleich werfen sollte, denn eine Reduktion bei Amazon ist keine Garantie dafür, dass nicht andere Händler das bessere Angebot haben.

Richtig gut reduziert ist die Hardware von Amazon und seinen Töchtern. Das gilt etwa für die gesamte Produktlinie des Kamera- und Haussicherheitsspezialisten Ring. So zahlt man etwa für ein Set aus Ring Alarm 2.0 und Indoor Cam 45 Prozent weniger (140 Euro insgesamt), eine Videotürklingel wie die Video Doorbell Wired ist 35 Prozent günstiger (70 Euro). Bei Amazon selbst wird man bei Kindles, Echos (samt Alexa), Blink-Produkten sowie der Fire-Hardware fündig.

Kleinzeug macht auch Rabatt

Wer sich für den Ausbau seines HomeKit-Setups interessiert, wird bei diversen Marken fündig. So hat der renommierte deutsch-amerikanische Hersteller Eve Home diverse Reduzierungen vorgenommen. Dazu gehören etwa smarte Steckdosen, Raumluftsensoren, Light Strips und Bewässerung, die Reduktionen betragen bis zu 30 Prozent. Gut dabei ist auch der chinesische Smart-Home-Spezialist Aquara, der etwa Fenstersensoren reduziert hat. Auch der brandneue Vorhangmotor mit HomeKit-Integration ist dabei.

Lohnenswert ist außerdem ein Blick auf das teils um bis zu 20 Prozent reduzierte Zubehör von Ugreen mit Netzteilen, Kabeln, Ständern und mehr.

Der beliebte Zubehörspezialist Anker hat Netzteile, Adapter, Akkuhüllen, Lautsprecher und einiges mehr verbilligt. Wer einen neuen Router benötigt, kann sich im Brand Store von TP Link – wo es mittlerweile auch Kameras und Smart-Home-Zubehör gibt – umsehen. Billiger sind auch die smarten Staubsauger von Roborock geworden.

(bsc)