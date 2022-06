Amazon: Prime-Mitglieder bekommen "Mass Effect Legendary Edition" gratis

Amazon verschenkt zum Prime Day im Juli allen Prime-Mitgliedern über 30 PC-Spiele. Highlight der Sammlung ist die Remaster-Collection der "Mass Effect"-Rollenspiele. Die "Mass Effect Legendary Edition" umfasst Teile 1 bis 3 der Sci-Fi-RPGs, die zu den besten Spielen im illustren Bioware-Portfolio gehören.

Neben der "Mass Effect Legendary Edition" gibt Amazon Kundinnen und Kunden von Prime Zugriff auf rund 30 weitere Titel, von denen ein Großteil aus eher obskuren Indie-Spielen besteht. Zu den bekannteren Games gehören noch "Grid Legends", "Need for Speed Heat" und drei ältere Star-Wars-Titel: "Jedi Academy", "Jedi Outcast" und "Rebublic Commando".

Die aufgezählten Spiele kann man zum Prime Day, der in diesem Jahr am 12. und 13. Juli stattfindet, herunterladen. Die übrigen Indie-Spiele können bereits ab dem 21. Juni installiert werden, schreibt Amazon in einem Blog-Eintrag. Voraussetzung ist eine aktive Prime-Mitgliedschaft.

"Mass Effect" bei Origin

Auf welcher Plattform man die Spiele bekommt, hängt von den einzelnen Titeln ab. Die Spiele von EA, also auch "Mass Effect Legendary Edition", muss man bei EAs eigenem Origin-Launcher einlösen. Andere Titel werden über Amazons eigenen Launcher installiert und verwaltet. Sind die Spiele erst einmal der Bibliothek hinzugefügt, kann man sie permanent spielen – auch dann, wenn man seine Prime-Mitgliedschaft kündigt.

Trailer zu "Mass Effect: Legendary Edition"

Die "Legendary Edition" der "Mass Effect"-Trilogie kam im Frühjahr 2021 auf den Markt. Sie umfasst optische Verbesserungen und Gameplay-Tweaks, die sich in erster Linie beim ersten Teil der Reihe bemerkbar machen. Teil des Pakets sind außerdem insgesamt über 40 DLC-Pakete. Praktisch ist auch der überarbeitete Figuren-Editor, der erstmals über alle drei Spiele hinweg kompatibel ist.

(dahe)