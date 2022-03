Amazon: Spiele-Chef Frazzini räumt seinen Posten

Der Amazon-Manager Mike Frazzini verlässt Amazon. Er möchte sich nun auf seine Familie konzentrieren, sagte ein Amazon-Sprecher gegenüber Bloomberg. Frazzini hatte Amazons Spiele-Abteilung Amazon Game Studios mitaufgebaut und jahrelang angeführt.

Frazzinis Zeit bei den Amazon Game Studios war weitgehend erfolglos: Der Tech-Riese hatte große Schwierigkeiten, sich im Spielemarkt durchzusetzen. Spiele wie "Intensity" und "Nova" wurden vor Release wieder eingestampft, berichtete Bloomberg im vergangenen Jahr. Mit diesen Titeln habe Amazon erfolgreichen Spielen wie "League of Legends" und "Fortnite" nacheifern wollen. Frazzinis fehlende Erfahrung im Spielebereich habe den Projekten geschadet, sagten mehrere Angestellte gegenüber Bloomberg. 2019 entließ Amazon Dutzende Mitarbeiter seiner Spiele-Sparte

Chaos um "Crucible"

Ein Fehlschlag war auch der Shooter "Crucible", der sich ebenfalls an "Fortnite" orientierte. Der kostenlos spielbare Multiplayer-Shooter kam 2020 zu vernichtenden Kritiken auf den Markt. Mehrere Monate versuchte Amazon, den Shooter noch irgendwie zu retten. Unter anderem entschied sich das Unternehmen zu dem bemerkenswerten Schritt, das veröffentlichte Spiel wieder in einen Beta-Status zurückzustufen. Wenige Monate später wurde "Crucible" endgültig eingestellt.

Das MMO-Spiel "New World" hatte ebenfalls mit einem holprigen Start zu kämpfen. Das Spiel "Lost Ark" wird von Amazon in Europa vertrieben, an der Entwicklung waren die Game Studios des Tech-Riesen allerdings nicht beteiligt. "Unsere jüngsten Erfolge mit 'New World' und 'Lost Ark' sind das Resultat einer langfristigen, auf Kundinnen und Kunden orientierten Vision für Spiele, die Frazzini mitgeprägt hat", sagte Amazon-Sprecher Ryan Jones Bloomberg. Wer Frazzinis Position übernehmen soll, ist nicht bekannt.

