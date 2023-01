Amazon erhöht Ökostrom-Produktion um 8,3 Gigawatt

Der US-Konzern Amazon hat nach Firmenangaben im vergangenen Jahr seine Ökostrom-Produktion weltweit um 8,3 Gigawatt erhöht. Insgesamt beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens nunmehr auf mehr als 20 Gigawatt, wie Amazon Deutschland am Dienstag in München mitteilte. Das würde laut Mitteilung rechnerisch ausreichen, um 15,3 Millionen europäische Haushalte mit Strom zu versorgen.

Der Amazon-Vorstand will bis 2025 sämtliche Betriebsabläufe zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgen. Laut Unternehmen zählt es derzeit weltweit 401 Ökostromanlagen, darunter 164 Wind- und Solarparks sowie 237 Solarkraftwerke auf Dächern. Deren Zahl soll weiter steigen. Die Wind- und Solarparks sollen den hauseigenen Strombedarf decken, inklusive der Rechenzentren von Amazon Web Services und der Logistikzentren.

Dabei kündigte Amazon auch weitere Projekte für erneuerbare Energien an, die dieses Jahr in Angriff genommen werden sollen: Dazu gehören elf neue Projekte in Europa mit einer Gesamtkapazität von 372 Megawatt (MW) unter anderem in Deutschland, Finnland, Großbritannien, Italien und Spanien. Ebenfalls will der Onlinehändler in zwei neue Offshore-Windprojekte in Europa investieren mit einer Gesamtkapazität von 280 MW. In den USA sollen vier neue Vorhaben vorangebracht werden mit einer Gesamtleistung von 918 MW, darunter etwa ein Solarprojekt mit integriertem Energiespeicher in Kalifornien.

