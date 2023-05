Amazon erweitert Matter-Unterstützung: Weitere Geräte und iOS-Support

Amazon erweitert seine Unterstützung des Smart-Home-Standards Matter. Ab sofort können Matter-fähige Geräte – inklusive Matter-fähiger Thread-Modelle – auch über iOS für den Gebrauch mit Alexa eingerichtet werden, wie das Unternehmen mitteilte. Bislang war dies nur unter Android möglich. Nötig ist hierfür die Alexa-App. Mit dem Verbindungsstandard Matter können Smart-Home-Geräte plattformübergreifend genutzt werden, sodass zum Beispiel Matter-fähige Apple-HomeKit-Geräte mit Amazons Echo-Geräten steuerbar sind.

Außerdem erweitert Amazon seinen Matter-Support per Update auf weitere Geräte. Echo (2. Generation), Echo Dot (2. Generation) und Echo Plus (2. Generation) können zusätzlich zu den bisher geeigneten Amazon-Geräten als Matter-Controller sowie der Echo (4. Generation) als Thread-Border-Router genutzt werden. Der Echo der 4. Generation werde dadurch zusätzlich zu WLAN, Zigbee, Bluetooth Low Energy (BLE) Mesh und Thread noch vielseitiger in den Möglichkeiten, ihn zu verbinden. Ein Thread-Border-Router vermittelt Informationen zwischen einem Thread-Netzwerk, das üblicherweise Smart-Home-Geräte nutzen, und dem lokalen Netzwerk.

Über 100 Millionen Matter-fähige Echo-Geräte

Insgesamt gebe es inzwischen über 100 Millionen Matter-fähige Echo-Geräte. Amazon versucht Hersteller von Smart-Home-Geräten für eine Zertifizierung unter dem Label "Works with Alexa" zu gewinnen. Dem Standard entsprechende Geräte können etwa auf Funktionen wie das "Frustration-Free Setup" (FFS) zurückgreifen. Am Beispiel des Smart-Home-Geräte-Herstellers Eve legt Amazon dar, dass Kunden, die sich beim Bezahlen auf Amazon.com für die FFS-Funktion entscheiden, ihre Eve-Geräte auf diese Weise direkt zu Alexa hinzufügen können. Das Gerät werde dadurch sofort nach dem Einschalten mit dem Netzwerk verbunden. Eve wird FFS ab Ende des Monats zunächst für Eve Energy, Eve Motion und Eve Door & Window einführen und plant dies künftig für all seine Matter-fähigen Geräte.

