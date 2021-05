Amazon investiert aus Klimaschutzfonds in senkrechtstartende Elektroflugzeuge

Amazon beteiligt sich an einer Series-A-Finanzierungsrunde für Beta Technologies, einem US-Hersteller von elektrisch-betriebenen Senkrechtstarter-Transportflugzeugen wie dem Alia eVTOL (Vertical Take-off and Landing). Der Beitrag von Amazon stammt aus Amazons Climate Pledge Fund. Wie hoch der Anteil an einer gemeinsam mit anderen Investoren angeschobenen Finanzierung in Höhe von 368 Millionen US-Dollar ist, bleibt zunächst unklar.

Wie aus einer Mitteilung von Beta Technologies von Dienstag hervorgeht, sei Amazons Climate Pledge Fund nun Mitfinanzierer neben der federführenden Fidelity Management & Research Company, Redbird Capital und weiteren "neuen und zurückgekehrten Investoren". Details, um wen es sich dabei genau handelt, machte Beta Technologies nicht. Das Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen Goldman & Sachs werde die Kapitalerhöhung begleiten.

Geld für die Weiterentwicklung

Das frische Geld will Beta Technologies in die Weiterentwicklung des elektrischen Antriebssystems und deren Steuerung stecken. Außerdem soll damit die Entwicklung von Produktionsstätten und die notwendige Zertifizierung des Alia eVTOL durch die US-Bundesluftfahrtaufsichtsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) finanziert werden, heißt es von dem Flugzeugbauer.

Im Mittelpunkt der Bemühungen von Beta Technologies steht das Transportflugzeug Alia VTOL. Nach Herstellerangaben soll der von vier Rotoren elektrisch angetriebene Senkrechtstarter maximal etwa 680 Kilogramm tragen können. Dabei kann es sich entweder um Fracht handeln oder es können bis zu sechs Personen an Bord mitfliegen.

CO 2 -neutraler Flugtransport

Für Amazon als weltweit tätigen Online-Händler ist die Entwicklung von Transportflugzeugen wichtig für den eigenen Anspruch, als Unternehmen bis 2040 CO 2 -neutral zu sein. Deshalb investiert Amazon in Techniken für Transportflugzeuge, die keine Emissionen ausstoßen. "Die Entwicklung nachhaltiger und dekarbonisierender Techniken wird dazu beitragen, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu erleichtern und den Planeten für zukünftige Generationen zu schützen", sagte Kara Hurst, Vizepräsidentin und Leiterin der Abteilung für weltweite Nachhaltigkeit bei Amazon.

Entsprechend erklärt sich auch die Finanzierung aus Amazons Klimaschutzfonds, der 2019 zusammen mit der Organisation Global Optimism gegründet und immer wieder mit frischem Geld ausgestattet wird. Rund 2 Milliarden US-Dollar soll der Topf umfassen, aus dem unter anderem die Entwicklung von Techniken zur Eindämmung der Klimaerwärmung unterstützt werden.

Ganz neu ist die Investition in CO 2 -neutral fliegende Flugzeuge im Übrigen nicht: Schon im Dezember 2020 hatte Amazon-Chef Jeff Bezos über dem Climate Pledge Fund in das kalifornische Start-up ZeroAvia investiert. Das Unternehmen entwickelt wasserstoffbetriebene Antriebssysteme für Flugzeuge.

Unterstützer und Partner

Beta Technologies hat nach eigenen Angaben bereits mehrere Unterstützer für seine Alia eVOTLs gefunden und Partnerschaften geschlossen. Neben dem Frachtdienstleister UPS, der sich das Recht auf 150 Flugzeuge und Ladestationen gesichert hat, will auch Blade Urban Air Mobility zwischen fünf und 25 Maschinen unter anderem für Flughafentransfers abnehmen – wenn die Elektroflieger denn ab 2024 zur Verfügung stehen. Auch die US Air Force und United Therapeutics unterstützen Beta Technologies. United Therapeutics will mit den elektrischen Flugzeugen den Organtransport zwischen Krankenhäusern sicherstellen.

