Amazon kündigt neues Verteilzentrum in Niedersachsen an

Der Online-Händler Amazon will ein neues Verteilzentrum in der Region Hannover aufbauen. Die Pläne zu einem achten Standort in Niedersachsen bestätigte das Unternehmen am Dienstag anlässlich eines Besuchs von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) im Logistikzentrum in Winsen an der Luhe (Kreis Harburg). Durch das neue Verteilzentrum in Sehnde auf knapp 10.000 Quadratmetern sollen rund 80 Arbeitsplätze entstehen. Eröffnet wird voraussichtlich im Herbst 2020.

Krisengewinner

Derzeit gibt es in Niedersachsen das Logistikzentrum in Winse, ein Sortierzentrum in Garbsen (Region Hannover) und zwei kleinere sogenannte Verteilzentren. Außer in Sehnde sollen weitere Verteilzentren in Jever (Friesland), Northeim und Emden entstehen.

Amazon gilt als einer der Coronakrisen-Gewinner. Die Aktie sprang zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch. Der Online-Händler schrieb noch während anhaltender Lockdown-Maßnahmen in verschiedenen Ländern Stellen aus – in den USA zunächst 100.000, später noch 75.000 zusätzlich – und erhöhte wegen der gestiegenen Arbeitsbelastung zumindest kurzfristig die Gehälter seiner Mitarbeiter:innen.

Konfliktfrei verlief die erste Phase der Coronaviruskrise für Amazon aber auch nicht. Unter anderem in Frankreich wurde um den Arbeitnehmerschutz gerungen. Amazon sollte in seinen Logistikzentren für ausreichend Coronavirus-Schutzmaßnahmen sorgen. Nach dem dadurch entstandenen Gerichtsstreit öffnete Amazon Ende Mai wieder Lieferzentren in Frankreich.

(mit Material der dpa) / (kbe)