Amazon plant Einstellung von 5000 neuen Mitarbeitern in Deutschland

Der US-Konzern Amazon will in diesem Jahr in Deutschland 5000 neue Mitarbeiter einstellen. Damit soll deren Zahl um über ein Fünftel steigen – von 23.000 auf 28.000, wie die deutsche Amazon-Gesellschaft am Freitag in München mitteilte.

Verschiedene Qualifikationen gefragt

Gesucht sind Mitarbeitende unter anderem für die Versandzentren, Marketing, Finanzwesen sowie Forschung und Entwicklung. Wie viele neue Angestellte für die jeweiligen Bereiche gesucht werden, sagte Amazon nicht. Allerdings betonte das Unternehmen in einer Mitteilung, dass ein "breites Spektrum" an Qualifikationen gefragt sei. Für einige Tätigkeiten seien keine formalen Abschlüsse nötig. Hier seien ungelernte Kräfte gefragt, aber auch Spezialisten wie Techniker.

Für andere Bereiche benötige Amazon Mitarbeiter mit hochqualifizierten Abschlüssen und beispielsweise Erfahrung in der Spitzenforschung. Für die Forschung und Entwicklung seien vor allem Experten der Bereiche Softwareentwicklung, Informatik und maschinelles Lernen gefragt. "In Deutschland entwickeln wir Technologien, die weltweit zum Einsatz kommen – von der Spracherkennung bis zur Robotik", sagt Jonathan Weiss, Leiter des Berliner Forschungs- und Entwicklungszentrums von Amazon.

In Deutschland betreibt Amazon vier Forschungs- und Entwicklungszentren in Aachen, Berlin, Dresden und Tübingen. Weltweit hatte Amazon im vergangenen Jahr eine sechsstellige Anzahl neuer Mitarbeiter eingestellt, Ende Dezember arbeiteten demnach weltweit knapp 1,3 Millionen Menschen für das Unternehmen. (mit Material der dpa) /

