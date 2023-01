Amazon plant "Tomb Raider"-Serie – Staffel zwei für "The Last of Us" bestätigt

Amazon arbeitet Berichten zufolge an einer neuen Serie des "Tomb Raider"-Franchise. Im Dezember des vergangenen Jahres kündigte die Games-Sparte des Versandriesen in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics ein neues Lara-Croft-Abenteuer mit noch unbekanntem Titel an. Die HBO-Serie "The Last of Us", die ebenfalls eine Videospiel-Adaption ist, wurde offiziell für eine zweite Staffel verlängert.

"Tomb Raider"-Serie

Für die "Tomb Raider"-Serie konnte Amazon The Hollywood Reporter zufolge Phoebe Waller-Bridge aus der Serie "Fleabag" verpflichten. Die Amazon-Serie wurde 2019 mit mehreren Golden Globes und sechs Emmys ausgezeichnet – einen für die Hauptdarstellerin Waller-Bridge, die auch die erste Staffel für "Fleabag" (Grundlage war ein gleichnamiges Theaterstück) umschrieb und die Pilotfolge produzierte. Waller-Bridge wurde laut Quellen des Hollywood Reporter mit dem Schreiben der Drehbücher für die Serie um Lara Croft beauftragt und plane keine eigene Rolle für sich.

Zu der Besetzung sind bislang keine verlässlichen Informationen veröffentlicht worden, Waller-Bridge wird demnach neben dem Schreiben auch als Executive Producerin tätig sein. Sie hat neben den Erfolgen in "Fleabag" auch das Drehbuch für den James-Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" geschrieben und eine Rolle im kommenden fünften Indiana Jones-Film "Der Ruf des Schicksals". Vor zwei Tagen wurde bekannt, dass die Schauspielerin und Drehbuchautorin ihren Vertrag mit Amazon für weitere drei Jahre verlängert hat, unter anderem auch, um ihr Buch "Sign Here" als Amazon-Serie zu adaptieren.

Bisher wurde Tomb Raider in den drei Spielfilmen "Lara Croft: Tomb Raider" (2001) (ab 7,76 €), "Lara Croft Tomb Raider – Die Wiege des Lebens" (2003) (ab 9,90 €) – beide mit Angelina Jolie als Hauptdarstellerin – und "Tomb Raider" (2018) (ab 6,97 €) mit Alicia Vikander als Lara Croft verfilmt. Mit Vikander wurde ursprünglich eine Fortsetzung "Tomb Raider 2" für 2021 geplant, bevor MGM nach enttäuschenden Einspielergebnissen des vorherigen Teils zögerte, anschließend Termine zum Drehbeginn nicht einhielt und schließlich aufgrund der verstrichenen Frist die Filmrechte verlor.

"The Last of Us"

Die HBO-Serie "The Last of Us" wurde für eine zweite Staffel verlängert. Der Start, dessen Vorlage die zweiteilige Videospielserie von Naughty Dog ist, zählt laut einer Pressemitteilung "zu HBOs zweitgrößtem Serienstart nach "House of the Dragon"". Das Gleiche gelte für die Serie in Deutschland auf Sky und dem zugehörigen Streamingdienst WOW. Dort sind bisher die ersten beiden Folgen der ersten Staffel verfügbar – kommenden Montag ist die Premiere der dritten Folge.

"Ich bin beeindruckt, fühle mich geehrt und bin offen gesagt überwältigt, dass so viele Menschen eingeschaltet haben und sich mit unserer Nacherzählung der Reise von Joel und Ellie verbunden fühlen", sagte Neil Druckmann, Executive Producer. Die Besetzung, Crew und HBO hätten seine ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen. Die zweite Staffel soll den Erfolg wiederholen.

(bme)