Amazon plant offenbar Live-Sendungen im Prime-Angebot

Öffentliche Stellenausschreibungen von Amazon legen nahe, dass in das Prime-Video-Angebot, live-Sendungen integriert werden sollen. Dabei geht es unter anderem um Nachrichten, Sport- und Musikveranstaltungen sowie politische Debatten. Man wolle das lineare Fernsehen revolutionieren.

Die Nachrichtenseite protocol.com berichtet über mehrere Mitarbeiter-Gesuche, die sie in den vergangenen Wochen gesehen hätten. Zudem habe ein Insider erklärt, Amazon verfolge aktiv Pläne, Lizenzen für diverse lineare Programme zu erwerben, also solche, die direkt veröffentlicht werden. Eine Amazon-Sprecherin wollte sich dazu nicht äußern.

Zusatz zu Video on demand

Amazon Prime Video ist, wie auch die anderen Streamingdienste, bisher vorwiegend ein on-demand-Anbieter. Während der Corona-Pandemie und der Einschränkungen des öffentlichen Lebens sicherte sich Amazon die Rechte für die Übertragung mancher Fußball-Bundesligaspiele in Deutschland. In den USA wurden Spiele der National Football League übertragen. Gerade bei Sport-Events konkurriert Amazon mit etwa DAZN.

"Auch wenn Video on demand am Wachsen ist, weltweit fällt mehr Zeit auf das Ansehen von Live-Sendungen beziehungsweise Programm-TV-Angeboten", soll es in einer Stellenausschreibung heißen. Auch gehe es um Lizenzen für das Zeigen des Programms bereits bestehende Kanäle.

