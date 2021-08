Amazon plant eigene Kaufhäuser

Nachdem Amazon.com jahrelang am Umsatz traditioneller Warenhäuser geknabbert hat, will der weltgrößte Onlinehändler in den USA laut einem Medienbericht eigene größere Läden im Stil von Kaufhäusern eröffnen. Die ersten Filialen sollen in Kalifornien und Ohio aufmachen. Amazon wollte dies auf Nachfrage allerdings nicht bestätigen. "Wir kommentieren Gerüchte und Spekulationen nicht", sagte eine Unternehmenssprecherin.

Das Wall Street Journal schreibt unter Berufung auf eingeweihte Kreise, dass der Konzern damit sein Kleidungs-, Haushalts- und Technikangebot stärker außerhalb des Internets platzieren könne. Zwar verkauft Amazon in den USA bereits mehr Kleidung als etwa der für seine günstigen Produkte bekannte Einzelhandelskonzern Walmart, doch könnte Amazon noch mehr absetzen. Viele Kunden möchten Gewand anprobieren, bevor sie es kaufen.

Der Vorstoß wäre keine große Überraschung. Amazon ist zwar als Allesverkäufer im Internet groß geworden, ist aber schon seit einigen Jahren im klassischen Einzelhandel tätig. 2017 kaufte Amazon die weltgrößte Bio-Kette Whole Foods. Außerdem betreibt der Konzern unter Marken wie Amazon Fresh und Amazon Go eigene Lebensmittelgeschäfte, die zumeist bargeldlos und ohne Kassenpersonal funktionieren.

Amazon-Kaufhäuser kleiner als USA-üblich

Darüber hinaus betreibt Amazon kleinere Ladengeschäfte für Bücher, Technikzubehör und andere Produkte. Der erste dieser Art wurde 2015 in Seattle eröffnet. Dem Wall Street Journal zufolge wären die geplanten Kaufhaus-Filialen mit einer Fläche von rund 30.000 Quadratfuß (knapp 2.800 Quadratmeter) deutlich größer als Amazons bisherige Einzelhandelsgeschäfte, aber etwa zwei Drittel kleiner als durchschnittliche Kaufhäuser in den USA. Konkrete Angaben zum Zeitplan enthält der Bericht nicht.

(mit Material der dpa)

(fds)