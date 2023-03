Amazon plant weitere 9000 Entlassungen​

Der US-Handelsriese Amazon will noch mehr Stellen abbauen und plant weitere 9000 Entlassungen. Die Kündigungen sollen in den kommenden Wochen erfolgen, kündigte CEO Andy Jassy laut US-Medienberichten am Montag an. Betroffen sind demnach hauptsächlich die Unternehmensbereiche Amazon Web Service (Cloud), Twitch (Streaming), Werbung und die Personalabteilung. Erst im Januar hatte Amazon 18.000 Stellen gestrichen.

Während der vergangenen Jahre hätten die verschiedenen Geschäftsbereiche eine signifikante Anzahl an Mitarbeitern eingestellt, erklärt Jassy in einer internen Mitteilung, aus der Bloomberg und CNBC zitieren. Kosten und Belegschaft müssten der "unsicheren Wirtschaftslage" angepasst werden. Amazon müsse angesichts einer unsicheren Zukunft schlanker aufgestellt werden.

18.000 Jobs im Januar gestrichen

Anfang des Jahres hatte der weltgrößte Online-Händler bereits 18.000 seiner damals mehr als 1,5 Millionen Jobs gestrichen. Im Anschluss hat Amazon die Bauarbeiten an seiner zweiten Zentrale im US-Bundesstaat Virginia vorübergehend eingestellt, um die Pläne zu überarbeiten.

Auch andere große US-Technologieunternehmen haben in der jüngeren Vergangenheit massiv Arbeitsplätze abgebaut. Sie hatten angesichts florierender Geschäfte viel Personal eingestellt – zu viel, meinen Kritiker. Bei Amazon etwa verdoppelte sich die Beschäftigtenzahl in Voll- und Teilzeit von 800.000 Ende 2019 auf mehr als 1,6 Millionen Ende 2021.

Vergangene Woche hatte auch der Facebook-Konzern Meta eine zweite Entlassungswelle angekündigt. Nach 11.000 Stellen im November sollen nun rund 10.000 weitere Jobs gestrichen und 5000 freie Arbeitsplätze nicht besetzt werden.

(vbr)