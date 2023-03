Amazon schließt Foto-Webseite DPreview

Die Kamera-Webseite DPreview ist tot – so sieht es zumindest nach bisherigem Stand aus. Am Abend des 21. März 2023 deutscher Zeit hat die Webseite eine knappe Mitteilung und ein Abschiedsvideo auf YouTube veröffentlicht. Demnach wird die Webseite nach dem 10. April 2023 nicht mehr aktualisiert; bis dahin sollen noch neue Artikel erscheinen, an denen das Team bereits arbeitet, schreibt Geschäftsführer Scott Everett.

Er weist ausdrücklich darauf hin, dass die Schließung im Rahmen der jährlichen Betriebsplanung von Amazon.com erfolgt. Verlinkt ist dazu ein Statement von Amazons CEO Andy Jassy, in dem die Einstellung der Webseite aber nicht erwähnt wird. Amazon befindet sich derzeit, wie viele Tech-Unternehmen, in einer weiteren Kündigungswelle.

Amazon hat das 1998 als "Digital Photography Review" in Großbritannien gegründete Medium im Jahr 2007 übernommen und offenbar nie wirklich verstanden, damit Geld zu verdienen. Wie Techchrunch schreibt, konnte Amazon die Plattform nie erfolgreich in seine Konzernstruktur integrieren; DPReview soll weitgehend unabhängig agiert haben. Es wurde sogar spekuliert, dass Amazon vergessen habe, dass sie DPReview besitzen, so Techcrunch.

Exzellente Vergleichstests

Für Fotointeressierte ist das völlig unverständlich. Denn trotz der allgemein zurückgehenden Stückzahlen von Kameras, bedingt durch den Erfolg von Smartphones, blieb DPreview eine der besten Quellen für gründliche und kritische Tests. Ein Teil davon sind die Vergleichsbilder, in denen mit den Testgeräten aufgenommene Stillleben bei verschiedenen ISO-Einstellungen über mehrere Kameragenerationen hinweg angeklickt werden konnten. Diesen Service bietet so umfassend kein anderes Onlinemedium, und in Zeitschriften oder Videos lässt sich das nicht wiedergeben – zumal die Bilder auch im Original heruntergeladen werden können.

Geradezu klassisch waren die Testbilder aus der Umgebung der Standorte der Tester. Zwar wurde die Zentrale 2010 von London ins US-amerikanische Seattle verlegt – nahe zum Amazon-Hauptquartier –, aber die Qualität der Aufnahmen von Alltagsszenen einer Hafenstadt blieb gleich. Die Redaktion und ihre freien Mitarbeiter machten das, was auch Amateure und Profis mit neuem Gerät machen: Raus vor die eigene Haustür und das fotografieren, was man gut kennt. Das zeigt die Fähigkeiten neuer Hardware am besten.

Schnell, aber gründlich

DPreview erarbeitete sich bei Herstellern von Kameras, Objektiven und anderem Zubehör einen so guten Ruf, dass erste Tests von Vorseriengeräten oft schon am selben Tag der Vorstellung der Geräte erschienen. Mit den Serienmodellen wurde dann ein akribischer Test, unter anderem mit den bereits erwähnten Stillleben, und allen Daten nachgereicht. Dahinter stecken viele Arbeitsstunden, beim Fotografieren, Schreiben und der Online-Aufbereitung – das kostet Geld.

Es scheint, als hätte Amazon diesen Dienst an der Foto-Community nie verstanden. Die Einstellung betrifft auch den Youtube-Kanal mit 410.000 Abonnenten; dessen Hosts verabschieden sich mit einem sarkastisch-unterhaltsamen Clip.

Die Autoren der Webseite denken bis zuletzt an ihre Community, die auch in den Foren der Webseite sehr aktiv war. Wer einen Account bei DPreview besitzt, kann über diesen Link bis 6. April 2023 ein Archiv seiner Daten zum Download anfordern. Danach,schreibt Everett, können entsprechende Anfragen nicht mehr beantwortet werden.

Ab dem 10. April 2023 sollen keine neuen Inhalte mehr erscheinen. Jenseits dieses Datums soll die Webseite, inklusive des Forums, nur noch zum Lesen zur Verfügung stehen, und zwar "für eine begrenzte Zeit", so Everett. Wie lange also unter anderem die Tests mit den Vergleichsbildern noch abgerufen werden können, bleibt damit vorerst ungewiss.

