Amazon stellt Kindle-Verkauf und E-Book-Store in China ein

Der US-Konzern Amazon gibt sein Geschäft mit E-Readern und E-Books in China auf. Das Unternehmen teilte über sein Konto beim chinesischen Nachrichtendienst WeChat mit, es werde ab sofort keine Kindle-Modelle mehr an Händler in China ausliefern und den E-Book-Store für Kindle-Modelle im nächsten Jahr schließen. Darüber berichtet Reuters.

Kindle-Rückgabe möglich, E-Books bis 2024 im Zugriff

Den Vertrieb von E-Books über seinen Store will Amazon laut der Reuters-Meldung noch ein Jahr lang aufrechterhalten. Ab dem 30. Juni 2023 stoppt Amazon dann den Verkauf von E-Books, allerdings sollen Kunden noch ein weiteres Jahr lang – bis Juni 2024 – alle ihre bereits erworbenen E-Books über die Plattform erneut herunterladen können. Zu diesem Datum soll auch die Kindle-App aus den chinesischen App-Stores entfernt werden; bis dahin kann man sie weiterhin herunterladen. Den E-Book-Store in China hatte Amazon 2012 eröffnet.

Falls chinesische Kunden in diesem Jahr ein Kindle-Gerät gekauft haben, bietet Amazon ihnen eine Rückerstattung gegen Einsendung des Geräts an; dieses Angebot besteht bis zum 31.10.2022. Zubehör, etwa Hüllen, sowie externe Geräte zum Kindle sind von der Rückerstattung ausgeschlossen.

"Nicht auf Druck der Regierung"

Eine konkrete Begründung für die Entscheidung nannte Amazon nicht und teilte lediglich mit, man passe den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit an. Alle anderen Geschäftsbereiche der Firma in China bleiben jedoch von dem Rückzug unberührt. Gegenüber Reuters sagte ein Unternehmenssprecher, am Engagement für Kunden in China ändere sich nichts. Als globales Unternehmen bewerte Amazon regelmäßig sein Angebot und passe es an. Auf dem chinesischen Markt wolle Amazon weiter "innovativ" sein und "dort investieren, wo wir für unsere Kunden einen Mehrwert schaffen können".

Amazon legt zudem Wert auf die Feststellung, dass der Rückzug aus dem E-Reader-Segment in China nicht auf Druck der Regierung erfolge und auch keinen Bezug zu Zensurmaßnahmen habe. In China ist Amazon weiterhin im Cloud-Dienstleistungsgeschäft sowie im Anzeigengeschäft tätig. Außerdem arbeitet die Firma mit zahlreichen Wiederverkäufern zusammen, die ihre Waren über Amazons E-Commerce-Plattform weltweit vertreiben. Seinen eigenen E-Commerce-Marktplatz in China hatte Amazon 2019 eingestellt.

(tiw)