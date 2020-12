Amazon streicht Händler-Kommentarfunktion für Kunden-Rezensionen

Amazon in den USA ermöglicht den Händlern auf seiner Verkaufsplattform künftig nicht mehr das Kommentieren von Kundenrezensionen zu einem Produkt. Dies geht aus einer E-Mail von Amazon an seine Marketplace-Händler hervor, wie Business Insider berichtet. Demnach soll bereits am 16. Dezember diese Kommentarmöglichkeit für Händler entfallen.

Wie Business Insider berichtet, hält Amazon diese Funktion für überflüssig. Händler hätten genügend andere Möglichkeiten, mit ihren Kunden in Kontakt zu treten, beispielsweise über einen separaten Messaging-Dienst. "Während Bewertungen und Feedback für unsere Kunden und Verkäufer wichtig sind, wurde die Kommentarfunktion zu Kundenbewertungen selten verwendet", begründet Amazon den Wegfall. Ein überwiegender Teil der Kommentare von rund 80 Prozent würden von Kunden stammen, sagte ein Sprecher von Amazon gegenüber Business Insider. Die restlichen Händlerkommentare fallen dagegen spärlich aus und enthalten wenig Substanzielles, beschränken sich auf "Danke" oder ähnliches.

Unzufriedene Händler

Den Verkäufern schmeckt die Streichung der Interaktion mit den Kunden nicht. Sie konnten damit sichtbar auf öffentliche Kundenrezensionen reagieren, gegebenenfalls Hilfestellung leisten und damit unfaire Kritik am Produkt ausräumen, heißt es in dem Bericht weiter. Davon würden nicht nur die Händler ihren Nutzen ziehen, indem ein Produkt nicht zu sehr abgewertet und zum Ladenhüter würde, sondern auch die Käufer. Sie profitierten bei in Kundenrezensionen beschriebenen ähnlichen Problemen von den Händler-Tipps und erhielten gegebenenfalls Hinweise auf Updates. Die Händler befürchten durch den Entfall der direkten Kommentierung, dass die Kunden unzufriedener werden könnten, wenn auf ihre Rezensionen nicht direkt, sondern über andere Wege geantwortet würde.

Amazon will möglicherweise andere Möglichkeiten zum Kundenkontaktes schaffen, ließ aber offen, wie diese aussehen. Ob die Kommentarfunktion für Händler auch in Deutschland gestrichen wird, ist derzeit noch unklar. Eine Anfrage an Amazon von heise online ist noch unbeantwortet.

