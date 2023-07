Cloud: 500 Milliarden Dollar Umsatz – und kein Ende des Wachstums in Sicht

Der weltweite Umsatz im Markt für Public-Cloud-Dienste belief sich laut IDC 2022 auf insgesamt 545,8 Milliarden US-Dollar – fast 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Weiterhin größtes Teilsegment waren SaaS-Anwendungen (Software as a Service) mit über 246 Milliarden Dollar (plus 18,4 Prozent), gefolgt von Infrastrukturdiensten (IaaS) mit 115,5 Milliarden Dollar (plus 26,2 Prozent) und Plattform-Services (PaaS) mit 92,6 Milliarden Dollar (+32,1 Prozent). Für System-Infrastukturdiensten für SaaS-Anwendungen fielen weitere 91,4 Milliarden Dollar (plus 22,4 Prozent) an.

Microsoft ist klar größter SaaS-Anbieter – dem wichtigsten und größten Cloud-Markt. (Bild: IDC)

Die Statistik der IDC-Analysten weist zudem auf eine fortschreitende Marktkonsolidierung hin – denn der Anteil der fünf führenden Provider – Microsoft, Amazon AWS, Salesforce, Google und Oracle – verbesserte sich im Jahresvergleich mit 27,3 Prozent überdurchschnittlich und machte 2022 mehr als 41 Prozent des weltweiten Volumens aus. Den gesamten Marktanteil von Microsoft veranschlagen die Marktforscher aufgrund der herausragenden SaaS-Stellung auf fast siebzehn Prozent.

AWS folgt mit 13,5 Prozent – doch Amazons Cloud-Sparte dominiert wiederum das Geschäft mit grundlegenden Cloud-Diensten, zu denen IDC insbesondere IaaS- und PaaS-Angebote zählt, die Digital-First-Strategien der Unternehmen unterstützen. Das Volumen dieser Foundational Cloud Services soll im vergangenen Jahr gut 169 Milliarden Dollar (plus 28,8 Prozent) ausgemacht haben. AWS war hier unstrittig die Nummer 1 mit einem Marktanteil von über 40 Prozent vor Microsoft mit 21,4 Prozent. Deutlich abgeschlagen komplettieren Google (6,1 Prozent), Alibaba (5,2 Prozent) und IBM (2,4 Prozent) die Top 5 in diesem Cloud-Segment.

(fo)