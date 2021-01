Amazon verspricht zwei Milliarden Dollar für Wohnraumförderung in USA

Der weltgrößte Onlinehändler Amazon folgt dem Beispiel anderer großer US-Tech-Konzerne und kündigt ein milliardenschweres Maßnahmenpaket für bezahlbaren Wohnraum an. Insgesamt verspricht das Unternehmen, rund 2 Milliarden US-Dollar (1,6 Milliarden Euro) an Fördermitteln für erschwingliche Wohnungen an seinen wichtigsten US-Standorten bereitzustellen.

Förderung in Form von Krediten

Laut der Ankündigung von Amazon sollen die Mittel in Form von Krediten und Zuschüssen bezahlbaren Wohnraum in Puget Sound bei Seattle sowie in den Städten Arlington und Nashville erhalten und fördern. Als Zielgruppe der Maßnahmen nennt Amazon Haushalte mit einem Verdienst zwischen 30 Prozent und 80 Prozent des gemittelten Einkommens. Das Unternehmen hat in den drei Regionen eine starke Präsenz. Die Mietpreise seien zuletzt deutlich stärker angestiegen als die Einkommen der lokalen Bevölkerung.

Im ersten Schritt vergibt Amazon 339,9 Millionen US-Dollar in Krediten und 42 Millionen US-Dollar direkte Zuschüsse an die Washington Housing Conservancy, eine Non-Profit-Organisation, die sich der Erhaltung von Wohnraum verschrieben hat, den sich auch Familien mit niedrigen bis mittleren Einkommen leisten können. Außerdem fließen 161,5 Millionen US-Dollar in Krediten und 24 Millionen US-Dollar an Zuschüssen an den Immobilien Entwickler "King County Housing Authority", der im Staat Washington tätig ist.

Image-Pflege der Tech-Unternehmen

Ähnliche Initiativen gab es zuvor schon von anderen US-Großunternehmen wie Apple, der Google-Mutter Alphabet oder auch Microsoft. Diese Engagements sind nicht zuletzt ein Mittel zur Imagepflege – die Konzerne stehen häufig wegen ihrer relativ niedrigen Steuerabgaben in der Kritik und gelten mit ihren hoch bezahlten Mitarbeitern als eine der wesentlichen Ursachen der Wohnraumkrisen im Umfeld der US-Tech-Hochburgen wie dem Silicon Valley.

(ndi)