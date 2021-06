Amazon will selbstfahrende Lastwagen mit Technik von Plus AI einsetzen

Der US-Onlinehändler Amazon hat vom in Cupertino beheimateten Start-up Plus AI 1000 Systeme für den Umbau von Lkw zum autonomen Fahren im Fernverkehr geordert. Gleichzeitig sicherte sich Amazon die Option einer Unternehmensbeteiligung in Höhe von rund 20 Prozent. Dies geht aus einem Zulassungsantrag an die US-Börsenaufsichtsbehörde United States Securities and Exchange Commission (SEC) von Montag hervor.

Dem von der SEC veröffentlichten Dokument zufolge hat Amazon das Recht, bis zu 420.702.410 Vorzugsaktien zu einem Preis von 0,466 US-Dollar zu kaufen. Nach der geplanten Fusion von Plus mit Hennessy Capital Investment entspricht dies einem Anteil von 20 Prozent auf die ausstehenden Plus-Aktien. Das Unternehmen soll dann etwa 3,3 Milliarden Dollar wert sein, hieß es in einer Mitteilung von Plus AI im Mai. Der Vertrag mit Amazon läuft bis 2024.

Kooperationen

Plus AI wurde 2016 von einer Gruppe Stanford-Absolventen gegründet und bietet eine Technik an, um Lkw umzurüsten, sodass sie auf langen Transportstrecken günstigstenfalls ohne Fahrer auskommen können. Das Unternehmen wird seitdem von verschiedenen Investoren unterstützt, darunter Shanghai Automotive Industry, GSR Venture Management und die chinesische Full TruckAlliance.

Plus arbeitet mit der chinesischen SF Holding zusammen, die mit Plus-Technik versehene Lkw im Logistikeinsatz erprobt. Die Lkw sollen rund 1500 Kilometer pro Tag zurücklegen können, hieß es von Plus im April. Die Massenproduktion von Lkw mit Plus-Technik soll in Kooperation mit dem staatseigenen Unternehmen China FAW Group noch in diesem Quartal beginnen. In Europa kooperiert Plus Ai mit dem italienischen Lkw-Hersteller Iveco. Mit dem US-amerikanischen Motorenhersteller Cummins arbeitet das Unternehmen an gasbetriebenen Trucks.

Amazon selbst hat noch keine öffentliche Stellungnahme zu dem Deal abgegeben. Es ist wahrscheinlich, dass Amazon einen Teil seiner Lkw-Logistikflotte mit Technik von Plus AI ausrüstet.

Plus AI ist nicht das einzige Unternehmen, das an selbstfahrenden Lkw arbeitet. Das Google-Tochterunternehmen Waymo und der Spezialist für selbstfahrende Trucks Tusimple entwickeln und verkaufen ebenfalls Selbstfahrtechnik für Transportfahrzeuge. Waymo arbeitet beispielsweise mit Daimler Trucks zusammen, Tusimple mit der VW-Nutzwagen-Tochterfirma Traton.

(olb)