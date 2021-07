Amazons Lieferroboter Scout kommt nach Europa

Amazon will künftig seinen Lieferroboter Scout nicht nur in den USA entwickeln. Der US-Einzelhändler hat in Helsinki ein Entwicklungszentrum eröffnet, in das auch Know-how von Amazon-Teams in Tübingen, dem US-amerikanischen Seattle und dem britischen Cambridge einfließen sollen.

In Helsinki sollen sich zunächst etwa zwei Dutzend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen um die Weiterentwicklung des Scout kümmern, teilte Amazon mit. Das Unternehmen sucht weitere Experten und Expertinnen. Die externen Teams auch in Tübingen sollen 3D-Software beitragen, mit der die Umgebung für den Lieferroboter in all ihrer Komplexität verständlich abgebildet werden soll.

Vier Einsatzorte in den USA

Die elektrisch betriebenen Scout mit sechs Reifen sind so groß wie eine "kleine Kühltasche". Mit Schrittgeschwindigkeit fahren sie autonom zu ihren Lieferzielen. Zuerst setzte Amazon sie seit 2019 in Snohomish County im US-Bundesstaat Washington nahe seinem Hauptsitz in Seattle ein, als nächstes folgte Irvine in Kalifornien. Voriges Jahr folgten Atlanta in Georgia und Franklin in Tennessee.

In Tübingen ist Amazon seit 2017 aktiv. Im Oktober jenes Jahres gründete das Unternehmen zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft ein Research Center. Das bisherige Provisorium soll noch in diesem Jahr durch ein neues Forschungszentrum ersetzt werden.

Die finnische Hauptstadt scheint gegenüber autonomer Technik aufgeschlossen. Seit kurzem säubert dort ein Kehrroboter die Straßen. Vier Jahre vorher ging in Helsinki eine autonome Buslinie in Betrieb.

(anw)