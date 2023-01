Ambilight per App: Philips Hue ermöglicht Licht-Abgleich ohne HDMI-Box

Philips Hue bietet Heimkinofans eine weitere Möglichkeit, mit smarten Leuchtmitteln die Wand passend zum TV-Bild etwa in Matrix-Grün oder in Minion-Gelb zu tauchen. Nach einer Software für den Umweg über den PC und einer Adapterbox für HDMI-Zuspielgeräte stellt die Marke auf der CES 2023 eine App vor, die den Abgleich direkt mit der Rechenhardware eines Smart TVs ermöglicht. Die Anwendung erscheint zunächst exklusiv für Fernseher von Samsung und kostet rund 130 Euro. Damit schlägt sie nur mit der Hälfte des Preises der Philips Hue Play HDMI Sync Box zu Buche, die weiterhin erhältlich bleibt.

HDMI-Signal oder TV-Kanal? Völlig egal!

Die Philips Hue Sync TV App lässt smarte Leuchtmittel des Herstellers in den Farben aufleuchten, die Bildinhalte an den Rändern des TV-Displays aufweisen. Dabei unterstützt die App alle gängigen Bildformate inklusive 8K, 4K und HDR 10+. Das Zusammenspiel eignet sich zum Beispiel für stark kolorierte Videospiele oder Filme und Serien. Ob das entsprechende Bildsignal von einer Streaming-App auf dem Smart TV stammt oder von einer per HDMI gekoppelten Set-Top-Box oder Spielekonsole durchgeschleust wird, spielt laut Philips Hue keine Rolle.

Die auf dem Smart TV installierte Sync-App von Philips Hue greift sich in beiden Fällen das Bildsignal und leitet daraus Steuerbefehle ab. Über das Heimnetzwerk gelangen sie zum ZigBee-Gateway von Philips Hue. Dieses schickt sie an um das TV-Gerät herum postierte Hue-Leuchtmittel und lässt sie in entsprechender Helligkeit und Farbe erstrahlen. Damit die Leuchtmittel an der richtigen Stelle aufleuchten, muss zuvor ihre relative Position zum Fernseher in der normalen Smartphone-App von Philips Hue festgelegt worden sein.

Ambilight-ähnliche Effekte kann man bei aktuellen Samsung-Fernsehern künftig auch ohne HDMI-Box nutzen. (Bild: Signify)

Wiederum in der Philips Hue Sync TV App lässt sich der Lichtabgleich anhand verschiedener Vorgaben personalisieren. Dort bestimmen heimkinobegeisterte Lichtfans, in welcher Intensität, also welcher Reaktionsgeschwindigkeit, der Abgleich erfolgen soll. Außerdem können sie zwischen Video- und Gaming-Profilen wechseln, die Helligkeit der Lampen variieren sowie Trigger für den automatischen Start des Lichtabgleichs festlegen.

Billiger als eine HDMI-Box

Die Konfiguration ähnelt damit der HDMI Sync Box, die zum Preis von 250 Euro deutlich kostspieliger ist. Auch die kostenlose PC-App von Hue Sync ist ähnlich, erfordert aber einen verkabelten Computer als Spielpartner. Externe Hardware ist bisher eine übliche Voraussetzung für den Bildabgleich. Auf der CES 2023 hat etwa Nanoleaf einen TV-Adapter für den smarten Lichtsync vorgestellt. Govee kündigte auf der Messe einen speziell für Videospiele konzipierten HDMI-Adapter namens AI Gaming Sync Box Kit für Ende März zum Preis von 300 Euro an.

Mit der neuen TV-App von Hue entfällt der Bedarf zusätzlicher Hardware für den Signalabgleich. Auch Zuspielgeräte für Bildinhalte sind nicht mehr zwingend erforderlich. Das Software-Angebot schließt somit auch eine Anwendungslücke. Denn das Bildsignal des TV-Geräts direkt als Abgleichsquelle für Hue-Leuchtmittel zu nutzen, war bisher nicht möglich. Nun klappt das – zumindest, wenn ein aktuelles Samsung-Gerät vorliegt. Die Kompatibilität beschränkt sich vorerst auf QLED TVs des Baujahres 2022 ab der Modellreihe Q60. Auf diesen Geräten ist die Hue Sync TV App ab dem 5. Januar 2023 im App Store des Fernsehermenüs verfügbar.

Neues Hue-Leuchtzubehör für drinnen und draußen

Außer mit der TV-App ergänzt Philips Hue das eigene Sortiment um weiteres ZigBee-Zubehör. Zu den Neuzugängen zählt der nach unten gerichtete Außenwandstrahler Philips Hue Resonate Downward (ab 24. Januar für 120 Euro) sowie eine neue Variante des Hue Tap Dial Dimmschalters, den es ab dem 14. März mit runder statt eckiger Halterungsplatte gibt (50 Euro). Zudem steht jetzt ein Starttermin für die bereits im Sommer des Vorjahres angekündigte akkubetriebene und tragbare Outdoor-Tischleuchte Hue Go Portable fest. Sie ist ab dem 21. Februar zum Preis von 160 Euro erhältlich.

