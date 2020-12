Amerikanische Anbieter dürfen bei EU-Cloud Gaia-X mitmachen

Wenn Gaia-X eines Tages so funktioniert wie im Demonstrator, wird man sich herstellerübergreifend schnell mal einen passenden Cloud-Dienst zusammenklicken können.

Wie Gaia-X aussehen soll

Auf der Online-Konferenz im November, auf der sich die Gründungsmitglieder vorstellten, wurde auch etwas deutlicher, wie sich Gaia-X aus der Sicht von Unternehmen „anfühlen“ soll, die Dienste auf der Plattform nutzen. Eine Arbeitsgruppe führte einen Katalog vor, aus dem man in einem einfachen Menü auswählt, welche Art von Dienst mit welchen technischen Spezifikationen und in welchem rechtlichen Rahmen man nutzen will.

Der Katalog wird automatisch aus Selbstbeschreibungen der anbietenden Unternehmen gepflegt. Ganz im Sinne einer offenen Plattform soll es später viele, branchenspezifische Kataloge mit Dienstleistungen aller Art geben. Die Selbstbeschreibungen hinterlegen die Gaia-X-Dienstleister in einem GitLab-Repository. In den vergangenen Monaten ist das Projekt etwas offener geworden, weil dort jeder Interessierte Zugriff erhält – auch wenn, so ein beteiligtes Unternehmen, die genaue Definition der Selbstbeschreibungen derzeit noch erarbeitet wird. Es gibt aber bereits erste Vorlagen für Provider und Services, die Interessierten das Prinzip verdeutlichen.