"Among Us": Nachfolger wird wegen Erfolg von Teil 1 des Spiels eingestellt

"Among Us" ist neben "Fall Guys" der Spiele-Überraschungshit des Jahres: Obwohl das von Partyspielen wie "Werwolf" oder "Mafia" inspirierte Deduktionsspiel seit über zwei Jahren auf dem Markt ist, schoss es erst in den vergangenen Wochen durch die Decke: Seit zahlreiche Youtuber und Twitch-Streamer den Hype ins Rollen gebracht haben, führt "Among Us" regelmäßig die Steam-Charts an.

Die Entwickler des Studios Innersloth ziehen aus diesem Überraschungserfolg jetzt Konsequenzen – und legen die Entwicklung des bereits geplanten zweiten Teils auf Eis. "Wir haben uns entschieden, "Among Us 2" einzustellen und unseren Fokus darauf zu legen, Teil 1 zu verbessern", schreiben die Entwickler in einem Blog-Eintrag.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Trailer zu "Among Us" (Quelle: Innersloth)

Mehr Inhalte für Teil 1

Alle ursprünglich für den Nachfolger geplanten Inhalte sollen stattdessen für Teil 1 erscheinen. Dazu gehören unter anderem bessere Server und eine neue Spielkarte. Mit der Weiterentwicklung von "Among Us" möchte Innersloth sicherstellen, dass der Überraschungshit weiterhin erfolgreich bleibt.

Ob auch ein Teil 2 so populär werden würde, ist dagegen fraglich: "Among Us" profitierte von zahlreichen Youtubern und Twitch-Streamern, die das Deduktionsspiel auf ihren Kanälen zur Schau stellten. "Among Us" wurde dadurch noch populärer, sodass weitere Influencer das Spiel auf ihren Kanälen zeigten – der Schneeball war ins Rollen gekommen. Es ist eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte, die sich mit einem zweiten Teil nicht verlässlich wiederholen ließe.

In "Among Us" erledigen Spieler auf verschiedenen Spielkarten mit 3 bis 9 Online-Mitspielern diverse Minispiel-Aufgaben. Einige dieser Spieler haben das Ziel, das Team zu torpedieren, indem sie Systeme sabotieren und andere Spieler ausschalten – ohne, dass die anderen Spieler sie als Saboteure ausfindig machen.

(dahe)