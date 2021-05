"Among Us" ist gratis im Epic Games Store

Das Online-Spiel "Among Us" ist im Epic Games Store gerade kostenlos: Bis zum 3. Juni können Nutzerinnen und Nutzer des Spiele-Stores den Titel gratis abgreifen. Die Ersparnis ist dabei allerdings relativ gering: Regulär kostet das Spiel im Epic Games Store 4 Euro, auch auf Steam ist es für diesen Preis zu haben.

"Among Us" ist der größte Spiele-Überraschungshit des vergangenen Jahres: Das von Partyspielen wie "Werwolf" und "Mafia" inspirierte Deduktionsspiel kam schon 2018 auf den Markt, entwickelte sich allerdings erst im vergangenen Jahr zum Megaerfolg. Zahlreiche Youtuber spielten den Titel auf ihren Kanälen, die Verkaufszahlen schossen durch die Decke. Das dürfte auch am sozialen Spielprinzip zu Zeiten der Kontaktbeschränkungen gelegen haben.

Trailer zu "Among Us"

Über das Timing des Gratis-Angebots wird gestritten: Zu spät, der Hype ist vorbei, und ohnehin hat das Spiel doch mittlerweile jeder, kritisieren viele in Foren und sozialen Netzwerken. Doch alle diese Argumente wurden auch laut, als "GTA 5" im Epic Games Store kostenlos angeboten wurde – der riesige Ansturm auf das Gratis-GTA zwang schließlich die Epic-Games-Server in die Knie.

Epics Erfolg mit Gratis-Games

Ein im Rahmen des Gerichtsprozesses zwischen Apple und Epic Games ans Licht gekommenes Dokument zeigt den Erfolg, den Epic Games mit diversen Gratis-Spielen gefeiert hat. "Subnautica", das erste jemals im Epic Games Store kostenlos angebotene Spiel, brachte Epic demnach 800.000 neue Accounts. Dafür musste das Unternehmen 1,4 Millionen US-Dollar an das Entwicklerstudio zahlen.

Das Dokument macht aber auch deutlich, dass das Interesse an Gratis-Titeln sehr vom individuellen Spiel abhing: Titel wie "Celeste" und "Inside" haben sich für Epic weniger gelohnt als andere Indie-Spiele wie "RIME" oder "World of Goo". Die meisten neuen Accounts brachte im gezeigten Zeitraum neben "Subnautica" ein Paket an den Blockbuster-Spielen der "Batman Arkham"-Reihe ein. Das Dokument führt lediglich die ersten neun Monate der Epic-Gratisspiele – Titel wie "GTA V" oder "Civilization 6", die zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos angeboten wurden, finden sich darin nicht.

