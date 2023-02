Analoge Rollos smart machen: Eve veröffentlicht MotionBlinds Upgrade Kit

Eve hat eine Nachrüst-Möglichkeit für Rollos veröffentlicht, mit denen diese ins Smart Home eingebunden werden können. Das Produkt namens MotionsBlinds Upgrade Kit soll mit gängigen Rollos von Drittherstellern funktionieren und diese per Thread in Apple Home einbinden. Der Motor, der sich ohne Verkabelung und Fachwissen installieren lassen soll, passe sich an die Rohre zahlreicher Rollo-Typen an. Das Kit kostet rund 200 Euro.

Die Rollos können über Zeitpläne für Werktage und Wochenenden, oder sogar für jeden einzelnen Tag der Woche automatisiert werden. Zeitpläne werden direkt im Gerät gespeichert und sind dadurch unabhängig von Steuerzentrale, iPhone oder Internetverbindung. Außerdem lassen sich auch HomeKit-Automationen sowie die Eve-App, Apple Home, Siri oder das manuell zu bedienende Zugband nutzen.

Einige Fabrikate nicht unterstützt

Zur Installation wird das Kit in das Rohr des vorhandenen Rollos geschoben und ersetzt dort den bestehenden Kettenmechanismus. Das Rohr muss allerdings mindestens 680 mm lang sein und einen Außendurchmesser von 38 bis 51 mm besitzen. Einige Fabrikate, wie von Ikea, werden nicht unterstützt. Für die Wandmontage sind Halterungen beigelegt. Über einen integrierten, per USB-C wiederaufladbaren Akku, wird das Gerät mit Strom versorgt.

Alle MotionBlinds-Motoren unterstützen neben Bluetooth auch Thread und können so im Zusammenspiel mit einem HomePod (2. Gen), HomePod mini oder Apple TV 4K (2. Gen. oder 3. Gen. 128 GB) in eine Smart-Home-Konfiguration eingebunden werden. Zu einem späteren Zeitpunkt soll überdies ein kostenloses Firmware-Update für die Unterstützung von Matter nachgeliefert werden. Unter dem Namen MotionBlinds bietet Eve schon seit Längerem auch komplette Rollos an.

(mki)