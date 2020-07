Analogue Pocket: Handheld-Konsole erscheint im Mai 2021

Die Handheld-Konsole Analogue Pocket kommt im Mai 2021 in den Handel. Das für Retrospiele ausgelegte Gerät kann auf der US-Webseite des Herstellers ab August bestellt werden.

Angekündigt wurde Analogue Pocket im Oktober des vergangenen Jahres: Die Konsole kann zahlreiche Spiele über ihre originale Cartridge abspielen. Unterstützt werden Spiele von Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advance, per Adaptern soll Pocket außerdem Titel für Game Gear, Neo Geo Pocket Color und Atari Lynx unterstützen.

In seiner Form erinnert der Pocket von Analogue an den Game Boy: Es gibt ein Steuerkreuz und vier Spiel- sowie ein paar Funktionsbuttons, die in der fertigen Version im Vergleich zur Original-Variante anders platziert werden.

615 ppi

Der LC-Bildschirm des Analogue Pocket ist laut Analogue 3,5 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1600 × 1440 Pixeln. Dadurch ergibt sich eine Pixeldichte von 615 ppi, die selbst aktuelle High-End-Smartphones locker übertrifft. Bei den Retro-Spielen, für die der Analogue Pocket eigentlich gedacht ist, wird diese hohe Pixeldichte kaum zum Zug kommen.

Auf dem Analogue Pocket laufen aber auch andere Anwendungen, vorinstalliert ist zum Beispiel ein Synthesizer. Analogue will außerdem unabhängigen Entwicklern die Arbeit für den Pocket ermöglichen.

Der Analogue Pocket wird von einem 4300-mAh-Akku mit Strom versorgt, der sich per USB-C aufladen lässt. Ton gibt der Pocket entweder über zwei Stereo-Lautsprecher oder über die Klinkenbuchse für Kopfhörer aus. Außerdem besitzt der Pocket einen MicroSD-Slot. Der Preis liegt bei 200 US-Dollar, was etwa 170 Euro entspricht. Andere Gadgets der Firma Analogue sind nicht direkt in Deutschland zu bekommen, werden vom Hersteller aber nach Deutschland geliefert.

(dahe)