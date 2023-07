Analyst: Teile der nächsten Apple Watch Ultra kommen aus dem 3D-Drucker

Apple plant angeblich, Teile der nächsten Apple Watch Ultra im 3D-Druckverfahren herzustellen. Das berichtete jetzt der Analyst Ming-Chi Kuo nach einer Umfrage bei beteiligten Unternehmen in der Lieferkette in Fernost. Schon in der zweiten Jahreshälfte 2023 soll damit begonnen werden.

Laut Kuo gehe es um mechanische Teile aus Titan, die in die zweite Generation der Apple Watch Ultra eingebaut werden sollen. Zwar müssten auch diese Teile wie alle anderen noch durch eine CNC-Maschine verarbeitet werden. Der iPhone-Hersteller erhoffe sich aber dennoch Kostenersparnisse und Zeitgewinne bei der Produktion, wenn künftig im 3D-Druckverfahren produziert wird. Bislang fräst Apple die Bauteile aus Metallblöcken.

Vorbild für andere Produkte Apples

Im Erfolgsfall könnte die Apple Watch Ultra damit zum Vorbild für Fertigungsprozesse anderer Geräte Apples werden. Bei den nötigen Maschinen setzen die Zulieferer Apples laut Kuo auf die Firma IPG Photonics, die exklusiv die Laserkomponenten bereitstellen soll. Weitere beteiligte Firmen seien Farsoon und BLT. Die Unternehmen versprechen sich laut dem Analysten des Finanzdienstleisters TF International Securities in Taiwan viel von dem Interesse Apples.

Die Apple Watch Ultra erschien im Spätsommer 2022 in ihrer ersten Generation. Sie ist mit einem 49-Millimeter-Gehäuse die größte Uhr Apples und speziell auf die Bedürfnisse von Sportlern angepasst. Bislang ist noch nicht durchgesickert, wann und wie Apple die Ultra in Zukunft weiterentwickeln möchte.

