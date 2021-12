Android 12: Amazons Appstore funktioniert nach Update

Amazon hat die Probleme seines Android-Appstores unter Android 12 mit einem Update behoben. Mit der neuen Version der Alternative zum Play Store lassen sich nun wie beabsichtigt Anwendungen installieren und starten. Zuvor war der Appstore unter der aktuellen Android-Version nutzlos gewesen.

Nach dem Update soll man sich aus- und neu einloggen, empfiehlt Amazon in einem Foreneintrag. Im Oktober hatte es erste Berichte von Nutzerinnen und Nutzern gegeben, wonach der Amazon Appstore unter Android 12 nicht richtig funktioniert. Demnach ließen sich Anwendungen, die per Appstore installiert wurden, nicht starten.

Außerdem gab es keine Möglichkeit, neue Apps herunterzuladen. Heise online konnte das Problem auf einem Google Pixel 4A bestätigen. "Wir freuen uns auch über Android 12. Leider behandeln wir gerade an einige Probleme", hieß es in einem Hinweis innerhalb der App. Schon am 14. November sagte eine Forenmanagerin von Amazon, eine Lösung sei in Arbeit. Danach war es über einen Monat still.

Appstore unter Windows 11

Android 12 ist seit dem 20. Oktober auf Pixel-Handys verfügbar, Entwicklerversionen stehen seit Monaten bereit – mehr als genug Zeit also für Amazon, um ihren Store auf die neue Version des Betriebssystems zu optimieren. Mittlerweile bieten auch einige unabhängige Hersteller es die neue OS-Version für ihre Spitzenmodelle an. Zu den wichtigsten Neuerungen von Android 12 zählt das überarbeitete Farbdesign sowie das Privacy-Dashboard mit Schnellzugriff auf App-Berechtigungen.

Der Amazon Appstore gehört zu den größten alternativen Appstores für Googles Mobilbetriebssystem Android. Installieren kann man ihn nicht über den Play Store, stattdessen muss ein APK heruntergeladen werden. Microsoft nutzt den Appstore unter Windows 11, um Android-Apps auf dem PC anzubieten. Das funktioniert standardmäßig noch nicht in Deutschland, mit einigen Tricks kann man den Amazon Store aber auch hierzulande auf Windows 11 installieren.

(dahe)