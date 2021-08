Android 12: Android Auto für Handys wird abgeschafft

Die Smartphone-Version von Googles Android Auto wird eingestellt. Ab Android-Version 12 kann "Android Auto for Phone Screens" nicht mehr benutzt werden, bestätigte Google dem Blog 9to5Google. Das auf Infotainment-Systemen laufende Pendant zur Handy-Fassung ist davon nicht betroffen.

Die Smartphone-Variante von Android Auto wird schon seit 2019 nur noch oberflächlich gepflegt, ab Android 12 zieht Google den Stecker komplett. Nutzerinnen und Nutzer von Android-Smartphones sollen stattdessen in Zukunft mit dem Fahrtmodus des Google Assistant navigieren.

Den Assistant Driving Mode hat Google auf der I/O 2019 vorgestellt. Er war von Anfang an dafür gedacht, Android Auto auf Handys abzulösen, nach einigen Verzögerungen geht Google diesen Schritt nun mit dem kommenden Android 12 zu Ende. Handys, die nicht auf Android 12 umsatteln, können Android Auto for Phone Screens weiterhin benutzen, sagte Google 9to5Google.

Fahrtmodus in Google Maps

Im Umkehrschluss braucht man aber kein Android-12-Handy, um den Fahrtmodus des Google Assistant nutzen zu können. Handys ab Android 9 und mit mindestens 4 GByte Arbeitsspeicher können die Navigation bereits seit mehreren Monaten in Google Maps aufrufen.

Dafür muss man in Google Maps lediglich einen Zielort suchen, das Auto als Fortbewegungsmittel und per "Start" die Navigation beginnen. Der Fahrtmodus des Assistant bietet Schnellzugriff auf den Assistant-Button, Musikwiedergabe, Anrufe und Nachrichten. Apps wie Spotify binden sich nahtlos in diesen Fahrtmodus ein, sodass man die Wiedergabe steuern und Playlists auswählen kann. Per Sprachbefehl kann man den Google Assistant außerdem dazu bringen, einen Anruf zu starten oder eine Nachricht zu verschicken.

(dahe)