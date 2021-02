Android 12: Spekulationen über Einhandmodus und UI-Anpassungen

Mit Android 12 könnte Google ein neues Interface einführen: Laut dem Fachmagazins XDA Developers arbeitet Google aktuell daran, das Design seines Mobilbetriebssystems umzukrempeln. Erste Screenshots zeigen möglicherweise, wie Android in Zukunft aussehen könnte.

Die von XDA Developers veröffentlichten Screenshots sollen aus Dokumenten stammen, die Google an Gerätehersteller verschickt hat. Sie zeigen einerseits den neuen Farbton: beige mit sepiafarbenen Elementen.

XDA Developers spekuliert, dass dieser Farbton sich am Wallpaper orientieren könnte. Android 12 soll Gerüchten zufolge die Möglichkeit bieten, Themen auszuwählen, deren Farbtöne sich systemweit ausschlagen und sogar in Apps übernommen werden. Bisher unterstützt Android lediglich das Standard-Thema und einen Nachtmodus.

Davon unabhängig zeigen die Screenshots aber auch Änderungen am UI-Design. In der Benachrichtigungsleiste wird auf einem Bild etwa ein kleines Element dargestellt, das darüber informiert, dass Kamera und Mikrofon gerade in Verwendung sind. Auf dem Startbildschirm gibt es dagegen Widgets, die Benachrichtigungen wie verpasste Anrufe anzeigen.

Einhandmodus für Android

Laut XDA Developers soll Google außerdem an einem Modus für die einhändige Bedienung von Smartphones arbeiten. Viele Handys sind zu groß, um normalerweise mit einer Hand benutzt zu werden. Einige Hersteller bauen daher spezielle Modi in ihre Android-Versionen, mit denen sich die Anzeige auf dem Bildschirm zusammenschrumpfen lässt. Android selbst hatte bisher aber keine derartige Funktion, das könnte sich mit der kommenden Version ändern. Außerdem soll Google an einem Gaming-Modus arbeiten, zu dem bisher aber keine weiteren Informationen vorliegen.

Einen ersten Eindruck von einigen dieser Funktionen kann man sich vielleicht schon in der ersten Developer Preview bilden, die in den kommenden Wochen erwartet wird. Ein fester Termin für die Veröffentlichung ist aber nicht bekannt.

(dahe)