Android 12L: Betriebssystem für Tablets läuft zuerst auf Pixel-Handys

Eine für große Displays optimierte Fassung von Android 12 wird auf Pixel-Handys verteilt. Android 12L bringt Features mit, die sich vorrangig an Tablets und Foldables richten. Wie die Developer Previews ist die erste finale Fassung nun aber zuerst auf ganz normalen Smartphones verfügbar: Sie wird als Teil des regelmäßigen Feature Drops auf mehrere Pixel-Handys von Google verteilt.

Das hat Google dem Magazin Android Police bestätigt. Sichtbar sind die Neuerungen von Android 12L auf den Pixel-Handys nicht unmittelbar, der technische Unterbau ist aber in der aktuellen Version bereits vorhanden. Einem Blog-Eintrag von Google zufolge soll Android 12L im späteren Verlauf des Jahres dann auf Tablets und Foldables kommen, darunter Geräte von Samsung, Microsoft und Lenovo.

Android 12L fußt auf allen Neuerungen der aktuellsten Android-Version, ergänzt sie aber um einige Änderungen und Funktionen, die ausschließlich für Geräte mit größerem Bildschirm gedacht sind. Ein Beispiel ist das Benachrichtigungsmenü, das erscheint, wenn man vom oberen Bildschirmrand nach unten wischt. Schnelleinstellungen und Benachrichtigungen werden bei Android 12L nicht mehr wie üblich untereinander, sondern nebeneinander dargestellt. Eine weitere prominente Änderung betrifft die Taskleiste, die ein wenig an PC-Betriebssysteme wie Windows erinnert. Sie sitzt wie gewohnt am unteren Bildschirmrand und ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen. Per Drag-and-drop lassen sich die in der Taskleiste vermerkten Apps außerdem im Splitscreen auf das Display ziehen.

Die Benachrichtigungsleiste und das Quicksettings-Menü werden auf größeren Geräten unter Android 12L zweigeteilt dargestellt. (Bild: Google)

Feature Drop für Pixel-Handys

Für User von Pixel-Smartphones spielen die meisten dieser Neuerungen keine Rolle – ihr Bildschirm ist zu klein, um die Funktionen zu aktivieren. Teil des neuen Feature Drops in den USA ist aber auch eine Funktion, mit der Nutzerinnen und Nutzer eine Computerstimme beim Telefonieren aktivieren können. Sie müssen also nicht selbst sprechen, sondern können tippen und die Computerstimme den Text gegenüber dem Gesprächspartner vorlesen lassen.

Der Feature Drop für Pixel-Handys wird gerade für die Modellnummern 3A bis 5A verteilt. Die neueren Geräte Pixel 6 und 6 Pro werden im Verlauf des Monats mit den neuen Funktionen bestückt, schreibt Google in einem Blog-Eintrag.

