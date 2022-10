Android 13 Go: Schlanke OS-Variante bekommt Material-You-Design

Google hat mit Android 13 Go die neue Version seines schlanken Handybetriebssystems angekündigt. Mit dem Update bringt Google erstmals sein neues Material-You-Design auf schwachbrüstigere Handys. Während Material You für herkömmliche Android-Geräte bereits ab Version 12 verfügbar war, bekommen in Fassung 13 auch Geräte mit Go-OS den umfassenden Facelift.

Zu den Neuerungen von Android 13 Go gehört außerdem Google Play Systems Update: Die Funktion soll Updates auch außerhalb der großen neuen Android-Versionen ermöglichen. Über das System können Patches für das Betriebssystem, den Play Store und die Play-Dienste auf Handys gespielt werden.

Android Go wurde 2017 vorgestellt, um Googles Smartphone-Betriebssystem auch schwächeren Smartphones zugänglich zu machen. Damit wollte Google weniger kaufkräftige Märkte erschließen, in denen günstigere Smartphones weiter verbreitet sind als in Europa oder in den USA. Android Go gibt sich mit schwächerer Hardware zufrieden als die herkömmlichen Versionen von Android.

250 Millionen Android-Go-Geräte

Laut Google gibt es mittlerweile 250 Millionen Smartphones mit Android Go, die aktiv genutzt werden. Vor einem Jahr hatte Google die Zahl der monatlich genutzten Handys mit Android Go noch auf 200 Millionen beziffert.

Doch auch die Systemanforderungen von Android Go stagnieren nicht: Für Android 13 Go sind erstmals mindestens 2 GByte Arbeitsspeicher Voraussetzung – wer weniger hat, kann nicht auf die neue Version umsteigen. Bei Android 12 lag die Mindestvoraussetzung für den RAM noch bei einem GByte. Als Android Go 2017 auf den Markt kam, waren noch 512 MByte an Arbeitsspeicher gefordert.

Wann Google das Update auf Android 13 Go veröffentlicht, ist noch offen. Erste neue Geräte, die zum Marktstart mit Android 13 Go laufen, sind laut Google erst im kommenden Jahr zu erwarten.

