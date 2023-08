Android-Apps in Windows: Verbesserungen der Grafikschnittstellen

Microsoft hat das Windows Subsystem für Android (WSA) in Version 2307.40000.5.0 veröffentlicht. Vorrangig gab es Verbesserungen bei den Grafikschnittstellen. Aber auch den Android-Unterbau haben die Entwickler aktualisiert.

In den Release-Notes der Vorabversion auf Github listen die Programmierer die Änderungen der neuen Version knapp auf. Sie haben demnach die Funktion Microsoft.Windows.LAUNCH_URI ergänzt, durch die Apps in Windows mittels Protokoll gestartet werden können. Allgemein seien Stabilitätsverbesserungen an der Plattform eingezogen.

Weiterhin haben die Entwickler die Möglichkeit implementiert, dass Apps die Vulkan-API in der Vorschau nutzen können. Die nötigen Optionen, um das auszuprobieren, seien in der Einstellungs-App zu finden. Zudem sei die Verlässlichkeit der grafischen Ausgabe verbessert – wie sich das konkret äußert, schreiben die Programmierer jedoch nicht.

Die Chromium WebView-Komponente ist jetzt mit Version 115 dabei – vergangene Woche hat Google bereits Version 116 von Chromium veröffentlicht, was für das Release jetzt aber offenbar zu kurzfristig war. Ohne weitere Details sind in der aktualisierten Windows Subsystem für Android-Fassung zudem die Android-13-Sicherheitsupdates zu finden. Letzteres hebt auch die Release-Ankündigung von Microsoft in den Windows-Blogs hervor. Ob die aktuelle Version installiert ist, lässt sich durch Aufruf der Windows Subsystem für Android-App und dem Klick auf "Info" herausfinden. Dort steht die Versionsnummer ganz unten.

Die Aktualisierung im Juli auf Version 2306 des WSA brachte verbesserte Kamera-Kompatibilität sowie etwa eine schwebende Taskleiste für die vereinfachte Nutzung im Vollbild-Modus.

(dmk)