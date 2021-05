Android: Apps müssen künftig anzeigen, welche Daten sie sammeln

Im Play Store gelistete Android-Apps müssen in Zukunft Informationen zu gesammelten Daten offenlegen. In einem Blog-Eintrag kündigte Google die neue Praxis an, die im zweiten Quartal 2022 für Entwickler verpflichtend wird. Dazu will das Unternehmen einen Sicherheitsbereich auf den Play-Store-Seiten der Anwendungen einrichten, der diverse Fragen rund um den Umgang mit Daten übersichtlich beantworten soll.

In diesem Sicherheitsbereich müssen Entwickler angeben, welche Daten ihre App sammelt – also etwa den Aufenthaltsort des Nutzers, persönliche Informationen, Fotos und gespeicherte Kontakte. Die Entwickler der App müssen außerdem erklären, wie diese Daten verwendet werden, schreibt Google in dem Blog-Eintrag.

Nutzerinnen und Nutzer des Play Stores sollen beim Blick in den Sicherheitsbereich einer App außerdem darüber informiert werden, ob die angezeigte Anwendung Sicherheitspraktiken wie Datenverschlüsselung nutzt und den Familienrichtlinien von Google folgt. Letztlich sollen Entwickler angeben, ob User die Option haben, ihre gesammelten Daten komplett löschen zu lassen.

Alle Angaben können offenbar von den Entwicklern selbst gemacht werden. Sie können sich laut Google aber auch dazu entscheiden, sie von unabhängigen Experten verifizieren zu lassen. Auch darüber soll der kommende Sicherheitsbereich Auskunft geben.

Google folgt damit dem Beispiel von Apple: Der Konkurrent hat seine Datenschutz-Labels bereits im vergangenen Dezember eingeführt und damit auch Google dazu verpflichtet, den Umgang mit Datensammelei bei Apps wie Youtube oder Gmail offenzulegen.

So sehen die Informationen zur Datensammelei der Youtube-App in Apples App Store aus. (Bild: Apple)

Auch im eigenen Play Store wird Google diese Informationen in Zukunft anzeigen müssen. Die genauen Details für den kommenden Sicherheitsbereich sollen noch in diesem Jahr ausgearbeitet werden, bevor die geforderten Informationen zuerst optional ausgefüllt werden möchten. Im zweiten Quartal 2022 wird die Angabe der Datensammel-Aktivitäten von Apps im Play Store dann für alle Anbieter verpflichtend.

(dahe)