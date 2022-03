Android: Apps archivieren, um Speicherplatz zu sparen

Android-User müssen künftig selten genutzte Apps nicht unbedingt deinstallieren, um Platz auf dem Handy zu sparen. Google arbeitet an einer Archiv-Funktion, die Apps im Handy-Speicher verkleinern kann. So lassen sich laut Google bis zu 60 Prozent an Speicherplatz im Vergleich zur Standard-Installation sparen.

Im Gegensatz zur kompletten Deinstallation der App werden bei der Archivierung nur Teile vom Gerät entfernt, führt Google in einem Blog-Eintrag aus. Das habe den Vorteil, dass sich Apps dadurch schneller wiederherstellen lassen und Nutzerdaten erhalten bleiben. Laut Google ist die Archivierung also eine flottere und komfortablere Alternative zur Deinstallation. Sowohl Entwicklungsteams als auch User würden davon profitieren, schreibt Google.

Umgesetzt wir die App-Archiviernug durch Archiv-APKs, die kleiner sind als die üblichen Android-Packages und Kerninformationen wie Nutzerdaten erhalten. Google will diese APKs automatisch generieren. Dieser Vorgang läuft schon jetzt an, funktionstüchtig werden die Archiv-APKs aber erst "später im Jahr", wenn das Feature für Nutzerinnen und Nutzer verfügbar wird.

Auch in anderen App-Stores möglich

Laut Google wird die Archiv-Funktion als Open Source umgesetzt, weshalb sie auch in anderen App-Stores zum Einsatz kommen könnte. Entwicklungsstudios, die keine archivierten APKs ihrer App anbieten wollen, können die automatische Generierung in der Datei "build.gradle" abstellen. Die Zeile "storeArchive" muss dort einfach auf "false" gestellt werden. Auch in der Datei "BundleConfig" findet sich eine solche Funktion.

Offen ist noch, wann genau die archivierbaren Apps auf Android-Smartphones verfügbar werden. Wie man Apps archivieren kann, verrät Google ebenfalls noch nicht. Es ist zum Beispiel denkbar, dass die Option in das Interaktionsmenü übernommen wird, das bei langem Drücken auf ein App-Symbol erscheint.

(dahe)