Android: DuckDuckGo will Tracker in Apps blockieren

Das Suchmaschinenunternehmen DuckDuckGo will Tracker in Android-Apps blocken. In einem Blog-Eintrag kündigte DuckDuckGo die neue Funktion an, die vorerst als Beta in die App DuckDuckGo Privacy Browser integriert wird. Wer sie ausprobieren möchte, kann sich auf die Warteliste setzen lassen.

DuckDuckGo nennt das Feature App Tracking Protection. Ist es aktiviert, soll es in Android-Apps erkennen, wenn Daten an Drittunternehmen gesendet werden – und diese dann blockieren. Der Anbieter der jeweiligen App selbst wird nicht herausgefiltert, schreibt das Unternehmen im Blog-Eintrag. Erfasst werden dabei Tracker, die in der Datenbank von DuckDuckGo vermerkt sind. Diese Datenbank soll kontinuierlich gepflegt und erweitert werden, verspricht DuckDuckGo.

Tracker-Block im Hintergrund

Der Tracking-Block von DuckDuckGo soll im Hintergrund laufen, für Nutzerinnen und Nutzer sollen sich durch seine Verwendung keinerlei Einschränkungen beim Gebrauch ihrer Anwendungen ergeben. Tracker finden sich in zahlreichen Android-Apps, meistens werden sie für werberelevante Nutzungsstatistiken verwendet. Viele Daten fließen daher an die Werbeanbieter Google und Facebook.

Laut DuckDuckGo wird das Blocking-Tool von Android-Handys als Virtual Private Network (VPN) erkannt, tatsächlich soll es aber nur eine lokale VPN-Verbindung einsetzen. Durch externe Server soll die App Tracking Protection keinerlei Daten leiten. In der zugehörigen Anwendung sollen User direkt sehen können, welche Tracker das Tool blockiert hat.

Die Funktion soll allen Nutzerinnen und Nutzern von Android-Handys kostenlos zur Verfügung stehen, wenn sie die DuckDuckGo-App installieren. Das Tool erinnert an Apples Datenschutz-Feature App Tracking Transparency für iOS-Geräte, das ebenfalls Tracker in Apps aushebelt. Google bietet für seine Android-Geräte allerdings keine solche Möglichkeit auf Betriebssystem-Ebene an. Apps wie Blockada, die derartige Tracking-Blocker bereits umgesetzt haben, sind oft nicht im Play Store zu finden und müssen über alternative App-Stores heruntergeladen werden.

